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Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi

Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi
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Çin'in Chongqing Belediyesi'nden Almanya'nın Duisburg kentine giden Çin-Avrupa yük treni, 100.000. seferine çıkarak, iki bölge arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğine önemli bir katkıda bulundu. Yük treni hizmetinin 13 yıllık geçmişinde, 420 milyar ABD dolarından fazla mal taşındı.

CHONGQİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni 100.000'inci seferini gerçekleştirmek üzere cuma sabahı Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden Almanya'nın Duisburg kentine doğru yola çıktı. Bu sefer, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kolaylaştıran yük treni hizmetinin gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Elektronik ürünler, araçlar ve otomobil parçaları, mekanik bileşenler ve ev aletleri gibi çeşitli mallarla dolu olan trenin, 10 gün içinde Duisburg'a varması bekleniyor.

Yuxin'ou (Chongqing-Xinjiang-Avrupa) Lojistik Chongqing Şirketi'nden Zhang Xiaolong, "Çin-Avrupa yük treni hizmeti, daha fazla sayıda yüksek kaliteli Çin ürününün yurtdışındaki pazarlara daha hızlı ve düşük nakliye maliyetleriyle ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda yabancı işletmelerin Çin pazarına girmesine de yeni bir kapı aralıyor" dedi.

Mart 2011'de Chongqing'den Duisburg'a başlatılan Çin-Avrupa yük treni (Yuxinou) hizmetiyle Çin ile Avrupa arasında direkt bir kara ticaret koridoru oluşturuldu.

Geçtiğimiz 13 yıl içinde bu hizmet aracılığıyla 420 milyar ABD dolarından fazla değere sahip 11 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşan konteyner dolusu mal taşındı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, 10.000 seferin tamamlanması için gereken sürenin 7,5 yıldan sadece 6 aya indirilmesiyle işletme verimliliği önemli ölçüde arttı.

Çin-Avrupa yük treni ağı şu ana kadar 25 Avrupa ülkesinde 227, 11 Asya ülkesinde de 100'den fazla kente ulaştı.

Taşınan malların çeşitliliği de büyük ölçüde artarak elektronik gibi birkaç kategoriden 53'ün üzerinde kategoriye ve 50.000'den fazla ürün çeşidine ulaştı. Çin'in yeni enerjili araçları, lityum piller ve fotovoltaik ürünler gibi yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler, bu hizmet aracılığıyla küresel pazarlara taşınan kargoda giderek daha büyük oranda yer almaya başladı.

Bu hizmet, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler için hayati öneme sahip bir "istikrar unsuru" olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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