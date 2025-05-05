Çin, ASEAN Ülkelerine Ekonomik İşbirliği Çağrısı Yaptı

Çin ekonomi yönetiminin önde gelen isimleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası nedeniyle ticari gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongsheng, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ASEAN+3 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katıldı.

ASEAN üyesi 10 ülke ile Çin, Japonya ve Güney Kore temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuşan Maliye Bakanı Fan, Çin'in, makro politika koordinasyonunu güçlendirmek, ticaret ve yatırım bağlarını derinleştirmek, üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak için bölgesel ortakları ile çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Fan, dünyada ekonomik alanında derin değişimlerin yaşandığı bu dönemde küreselleşmeye karşı bir dalganın geliştiği, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişte olduğu, istikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığına dikkati çekti.

"Chiang Mai Girişimi (CMI) güçlendirilmeli"

Merkez Bankası Başkanı Pan da, konuşmasında, ASEAN+3 ülkelerinin 2000 yılında imzaladığı çok taraflı kur takası anlaşması olan Chiang Mai Girişiminin, bölgesel bir mali güvenlik ağı olarak güçlendirilmesinin gereğine işaret etti.

ABD doları dışında, Çin yuanı gibi serbest kullanılabilen para birimleriyle fonlanabilen hızlı bir finansman aracının oluşturulmasının CMI kapsamındaki kaynakları genişleteceğini ve bölgenin uluslararası para sisteminin çeşitlendirilmesi açısından çığır açıcı olacağını vurgulayan Pan, bölge ülkelerine ABD'nin tarife artışlarına karşı ortak tavır sergileme çağrısı yaptı.

Katılımcılar, CMI'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) çerçevesinde kurumlaştırılarak daha fazla geliştirilmesi ve etkin hale getirilmesinde mutabakata vardı.

2000 yılında Dünya Bankası'nın Tayland'ın Chiang Mai şehrinde düzenlediği yıllık toplantısında bir araya gelen ASEAN+3 ülkeleri, Asya Finans Krizi sonrası kısa vadeli bölgesel likidite sorunlarını çözmek ve IMF'ye bağımlılıklarını azaltmak üzere çok taraflı kur takası anlaşması imzalanmıştı. 2010 yılında yürürlüğe giren anlaşmayla 120 milyar dolarlık bir finansman havuzu oluşturulmuş, bu miktar 2012'de 240 milyar dolara çıkarılmıştı.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.