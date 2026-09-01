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Çin-ASEAN Ticareti 2025'te 1,05 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı

Çin-ASEAN Ticareti 2025'te 1,05 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı
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Çin ile ASEAN arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 1,05 trilyon ABD dolarına ulaşarak ilk kez 1 trilyon doları aştı. Çin, üst üste 17 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olurken, ASEAN da son altı yıldır Çin'in en büyük ticaret ortağı konumunda. 2026'nın ilk yedi ayında ikili ticaret yıllık bazda yüzde 24,7 artışla 744,41 milyar dolara ulaştı.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ticaret hacmi geçen yıl ilk kez 1 trilyon ABD dolarını aştı. 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış kaydeden ikili ticaret hacmi, 1,05 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in üst üste 17 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı konumunu koruduğunu, ASEAN'ın ise son altı yıldır kesintisiz şekilde Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Çin ile ASEAN arasındaki toplam ticaret, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 oranında arttı. Söz konusu dönemde 744,41 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret hacmi, ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 21,8'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua
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