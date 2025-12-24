Haberler

Çin: Abd, Yabancı Menşeli İha'ları Yasak Listesine Ekleme Şeklindeki Hatalı Kararını Geri Çekmeli

Çin: Abd, Yabancı Menşeli İha'ları Yasak Listesine Ekleme Şeklindeki Hatalı Kararını Geri Çekmeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin yabancı menşeli insansız hava araçları ve kritik parçalarını 'Kapsam Listesi'ne ekleme kararına karşı çıkarak, hatalı uygulamalara son verilmesini istedi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'yi yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve kritik önemdeki İHA parçalarını "Kapsam Listesi"ne ekleme kararına ilişkin hatalı uygulamalara son vermeye çağırdı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'yi yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve kritik önemdeki İHA parçalarını "Kapsam Listesi"ne ekleme kararına ilişkin hatalı uygulamalara son vermeye çağırdı.

Sözcü salı günü yaptığı açıklamada söz konusu hamleye kesin şekilde karşı olduklarını belirterek ABD tarafına ilgili önlemleri derhal yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş