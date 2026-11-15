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Çin-ABD ticaret konseyi toplantıda 30 milyar dolarlık malda gümrük indirimini görüştü

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Çin-ABD ticaret konseyi ilk toplantısını cuma günü video konferansla yaptı. Çin Ticaret Bakanlığı, görüşmelerde karşılıklı yaklaşık 30 milyar dolarlık malı kapsayan gümrük indirimi ve tarım ticaretinin ele alındığını açıkladı.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizması ticaret konseyinin ilk toplantısı, cuma günü video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda düzenlenen toplantıda, ikili ekonomi ve ticari istişarelerin önceki turlarında elde edilen sonuçların hayata geçirilmesine odaklanıldı.

Taraflar, gümrük vergileri, karşılıklı yaklaşık 30 milyar ABD doları değerindeki malları kapsayan gümrük vergisi indirimi düzenlemesi, tarım ticareti ve ortak ilgi alanlarına giren diğer konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlık, saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına yardımcı olmak amacıyla, her iki tarafın da ticaret konseyi aracılığıyla iletişimi güçlendirmeye, ekonomi ve ticaret alanındaki karşılıklı endişelerini gidermek için çalışmaya, işbirliğini daha da genişletmeye ve sorunlar listesini kısaltmaya devam edeceğini kaydetti.

Çin ve ABD, bu yılın mayıs ayında ticari işbirliği konusundaki karşılıklı endişelerini ele almak üzere bir ticaret konseyi kurulması yönünde uzlaşmıştı.

İki taraf, ekonomi ve ticaret alanındaki istişarelerinin sekizinci turunu 20-23 Eylül tarihlerinde New York ve Washington'da gerçekleştirmişti. Taraflar, birbirlerinden ithal ettikleri yaklaşık 30 milyar ABD doları değerindeki mala uygulanacak gümrük vergilerini karşılıklı olarak düşürme ve kapsama alınan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ına uygulanan ek vergileri en çok kayrılan ülke oranlarına indirme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: Xinhua
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