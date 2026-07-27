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Çin'den ABD'nin 'Zorla Çalıştırma' Vergilerine Tepki

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???????Çin, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tek taraflı" olarak nitelendirerek, vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

???????Çin, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tek taraflı" olarak nitelendirerek, vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle 60 ticaret ortağına gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in zorla çalıştırmaya karşı olduğunu ve bu konuda kapsamlı iş hukuku sistemi oluşturduğunu belirten Sözcü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tipik bir tek taraflılık" olarak nitelendirdi ve Çin'in buna kesin şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin "yanlış uygulamalarını düzeltmesi ve ilgili tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırması gerektiğini" vurguladı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda, zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatının yasaklanmaması veya yasağın etkin şekilde uygulanmaması gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

USTR, Çin'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 12,5 olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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