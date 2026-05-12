Çin, ABD'nin İran'ın petrol satışıyla bağlantılı şirketlere yaptırım kararına tepki gösterdi

Pekin yönetimi, ABD'nin İran'ın Çin'e petrol satışına aracılık eden Hong Kong merkezli 4 şirkete yönelik yaptırım kararına itirazda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Guo, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, 11 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 3 şahıs ve 9 şirketi yaptırım listesine almıştı.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK ve Max Honor International Trade de yer almıştı.

Söz konusu şirketlerin İran petrolünün deniz aşırı satışı için paravan işlevi gördükleri, satın aldıkları büyük miktarda petrolü, İran'ın "gölge filosu" olarak iddia edilen yaptırım altındaki tankerle Çin'e taşıdıkları iddia edilmişti.

Yaptırım kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaretin öncesine denk gelmesi dikkati çekti. Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNeslihan Tuncay:

biraz garip timing geldi bana trump'ın ziyaretinden hemen önce bu kararı almak... acaba arkada bir pazarlık mı var diye düşünüyor insan. çin'in tepkisini görmek biraz komik ama açıkçası kimse kimsenin kurallarını dinlemiyo çok fazla

Haber YorumlarıEmrah Şimşek:

ABD haklı olabilir ama bu şekilde hareket etme şekli sorunlu ?? Ama yine de İran'ın petrol satışını gizlice yapanlar ağır cezalandırılmalı! ?? Türkiye olarak biz de bu konuda daha net tavır almalıyız ???? Yaptırımları destekleyen ülkeler var ama bazıları da sessiz kalıyor ??

Haber Yorumlarıİbrahim Katrancı:

bi daha böyle tek taraflı yaptırım görmüştük ama çin bunu sesli protesto etmiyo diye şaşırıyom

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

