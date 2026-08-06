Haberler

Çin, ABD'li sertifika kuruluşlarının yetkisini askıya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi, ABD merkezli kuruluşların Çin Zorunlu Sertifikasyon kapsamındaki ürünlere yönelik fabrika denetim yetkisini derhal askıya aldığını duyurdu. Sistem, ulusal güvenlik ve piyasa dolandırıcılığını önleme amacı taşıyor; 17 kategoride 106 ürün türünü kapsıyor.

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi, ABD merkezli sertifikasyon kuruluşlarının Çin Zorunlu Sertifikasyon sistemi kapsamında belgelendirilen ürünlere yönelik fabrika takip denetimleri gerçekleştirme yetkisini askıya aldığını duyurdu.

İdareden çarşamba günü yapılan açıklamada, kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.

Çin'in piyasa erişim sisteminin bir parçası olan Çin Zorunlu Sertifikasyon sistemi, ulusal güvenliğin korunması ve piyasadaki dolandırıcılığın önlenmesi gibi amaçlarla uygulanıyor. Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi tarafından yönetilen sistem, üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları tarafından yürütülüyor.

Çin Zorunlu Sertifikasyon kataloğu an itibarıyla dış ticaret ve halkın geçimi açısından kritik öneme sahip alanları kapsayan 17 ürün kategorisinde 106 ürün türünü içeriyor.

Kaynak: Xinhua
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Komşudan skandal Mekke Anlaşması sözleri: 3 ülkeye de gözdağı verdi