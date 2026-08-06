Çin, ABD'li sertifika kuruluşlarının yetkisini askıya aldı

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi, ABD merkezli sertifikasyon kuruluşlarının Çin Zorunlu Sertifikasyon sistemi kapsamında belgelendirilen ürünlere yönelik fabrika takip denetimleri gerçekleştirme yetkisini askıya aldığını duyurdu.

İdareden çarşamba günü yapılan açıklamada, kararın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.

Çin'in piyasa erişim sisteminin bir parçası olan Çin Zorunlu Sertifikasyon sistemi, ulusal güvenliğin korunması ve piyasadaki dolandırıcılığın önlenmesi gibi amaçlarla uygulanıyor. Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi tarafından yönetilen sistem, üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşları tarafından yürütülüyor.

Çin Zorunlu Sertifikasyon kataloğu an itibarıyla dış ticaret ve halkın geçimi açısından kritik öneme sahip alanları kapsayan 17 ürün kategorisinde 106 ürün türünü içeriyor.

Kaynak: Xinhua