Çin, ABD'li 16 kuruluşa ihracat kontrolünde askıya alma süresini iki ay uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li 16 kuruluşa yönelik ihracat kontrol önlemlerinin askıya alınması süresini salı gününden itibaren iki ay daha uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kararın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerin 8. turunda varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Çin, Nisan 2025'te ihracat kontrol listesine aldığı ABD'li 16 kuruluşa çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklamıştı.

Söz konusu kuruluşlara çift kullanımlı ürünler ihraç etmek isteyen ihracatçıların bakanlığa başvurması gerektiğini belirten sözcü, başvuruları ilgili yasa ve yönetmeliklere göre inceleyeceklerini ve şartları karşılayan kuruluşlara ruhsat vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua