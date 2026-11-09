Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, ABD'li 16 kuruluşa ihracat kontrolünde askıya alma süresini iki ay uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li 16 kuruluşa yönelik ihracat kontrol önlemlerinin askıya alınması süresini salı gününden itibaren iki ay daha uzattı. Bakanlık sözcüsü, kararın Çin-ABD istişarelerinin 8. turunda varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik adım olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li 16 kuruluşa yönelik ihracat kontrol önlemlerinin askıya alınması süresini salı gününden itibaren iki ay daha uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kararın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişarelerin 8. turunda varılan mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Çin, Nisan 2025'te ihracat kontrol listesine aldığı ABD'li 16 kuruluşa çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklamıştı.

Söz konusu kuruluşlara çift kullanımlı ürünler ihraç etmek isteyen ihracatçıların bakanlığa başvurması gerektiğini belirten sözcü, başvuruları ilgili yasa ve yönetmeliklere göre inceleyeceklerini ve şartları karşılayan kuruluşlara ruhsat vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılar

Dev holdinge haciz şoku! Kapısına polisle dayandılar
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Leblebi gibi gol atıyor

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi22

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti

Antalya'da kahreden aile faciası! Önce anne-babası, ardından kendisi
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı12

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı