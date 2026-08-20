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Çin'den ABD'ye İHA Tarifelerini Kaldırma Çağrısı

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BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'ye insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerine yönelik 232. Madde kapsamındaki gümrük vergisi önlemlerini derhal kaldırma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'ye insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerine yönelik 232. Madde kapsamındaki gümrük vergisi önlemlerini derhal kaldırma çağrısında bulundu.

Sözcü, söz konusu önlemlerin Çinli şirketlerin çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve küresel İHA sanayi ve tedarik zincirlerindeki işbirliğini sekteye uğrattığını belirtti.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin gümrük vergisi uygulama kararını değerlendiren He, Çin'in ABD'nin 232. Madde kapsamındaki önlemlerinin "ulusal güvenlik" bahanesiyle uygulanan tek taraflı ve korumacı uygulamalar olduğu görüşünü öteden beri savunduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'ye ihraç edilen Çin menşeli İHA'ların esasen tarım, ekipman denetimi ve sinema-televizyon gibi sivil amaçlarla kullanıldığına işaret etti.

He, ABD'nin 232. Madde kapsamındaki önlemlerinin ulusal güvenlik kavramının kapsamını aşırı derecede genişlettiğini, ticaret ortaklarına farklı gümrük vergisi oranları uyguladığını ve ilgili Çin ürünlerine karşı ayrımcılık yaptığını ifade etti.

Söz konusu önlemlerin adil rekabete dayalı piyasa ortamına daha da zarar verdiğini belirten He, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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