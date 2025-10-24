Çin, AB'ye Rusya Yaptırımlarında Çinli Şirketleri Hariç Tutma Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'ne Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketine dahil edilen Çinli şirketleri listeden derhal çıkarma çağrısı yaptı.

Sözcü, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in tekrarlanan müzakere ve ikna çabalarına rağmen tutumunu değiştirmeyi reddeden AB'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketine Çinli şirketleri de yeniden dahil ettiğini söyledi. Bu çerçevede AB'nin, büyük Çinli petrol rafinerileri ve şirketlerine ilk kez yaptırım uyguladığına işaret eden sözcü, bundan son derece rahatsız olduklarını ve buna kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler'ce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her daim karşı olduklarını yineleyen sözcü, Çin ve AB liderleri arasında varılan uzlaşmanın ruhuna aykırı olan AB'nin bu eylemlerinin, ikili ekonomik ve ticari işbirliğini ciddi şekilde zedelediğini ve küresel enerji güvenliğini etkilediğini belirtti.

AB'ye bu tür yaptırımlara Çinli şirketleri dahil etmeye derhal son verme ve yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınma çağrısında bulunan sözcü, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını, enerji güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.