Çin, AB ile İletişimi Güçlendirmeye Hazır

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası ticaret kurallarını, eşitlik ve adaleti savunmak üzere Avrupa Birliği de dahil olmak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında Çin ile AB arasında ABD'nin ek gümrük vergileri konusunda yürütülen iletişim ve koordinasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin gümrük vergilerini en üst seviyede baskı uygulamak ve bencilce kazançlar elde etmek için silah olarak kullandığını ve kendi çıkarlarını uluslararası toplumun kamu yararından üstün tuttuğunu belirten Lin, bunun tipik bir tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık örneği teşkil ettiğini söyledi. Sözcü, söz konusu hamlelerin Çin, AB ve dünyanın geri kalanının çıkarlarına ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin ile dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan AB'nin birlikte küresel ekonominin üçte birine ve küresel ticaretin dörtte birinden fazlasına karşılık geldiğini kaydeden Lin, iki tarafın da ekonomik küreselleşmeyi ve ticaretin serbestleştirilmesini desteklediklerini ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlı savunucuları ve destekçileri olduğunu ifade etti.

Sözcü, "AB Komisyonu Başkanı, sağlam küresel bir ekonomi için istikrar ve kesinliğin hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Çin ve AB, iki tarafın ve dünyanın geri kalanının çıkarına olan eşit, özgür ve DTÖ merkezli çok taraflı ticaret sisteminin oluşturulması ve küresel ticari ve ekonomik ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimi konusunda kararlıdır" dedi.

Lin, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak meşru çıkarlarını korumak üzere kararlı tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini söyledi.

Sözcü, "Çin, iletişim ve koordinasyonu arttırmak, kalkınma fırsatlarını paylaşmak, dışa açılma politikası ve işbirliğini genişletmek ve karşılıklı fayda sağlamak için AB dahil olmak üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazırdır. Sadece kendi çıkarlarımızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarını, eşitlik ve adaleti de savunacağız" ifadelerini kullandı.