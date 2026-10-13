Çin-AB hibrit araç mutabakatı ticari uzlaşmazlıkların tırmanmasını önledi

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan hibrit ve elektrikli araç ticaretine ilişkin mutabakatın, ticari uzlaşmazlıkların tırmanmasını önlemeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında, başkent Beijing'de düzenlenen Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının son toplantısının ardından bazı yabancı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu haberlerde özellikle hibrit araçlara yönelik ticaret düzenlemelerinin ayrıntılarına dair spekülasyonlara yer verilmişti.

Çin ile AB'nin mekanizma çerçevesinde kesintisiz bir diyalog yürüttüğünü ve pek çok konuda mutabakata vardığını belirten sözcü, bunun da iki önemli ticaret ortağı arasındaki istikrarlı ve dengeli ilişkilerin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sözcü, tarafların karşılıklı saygı ve eşit istişare ilkeleri doğrultusunda hibrit ve elektrikli araç ticareti üzerine yoğun görüşmeler yürüttüklerini belirterek, ekonomik ve ticari farklılıklar ile birbirlerinin endişelerini dengeli bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Sözcü, toplantıda tarafların hibrit araçlar konusunda gerçeklere riayet etme, ayrımcılık yapmama ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uyum olmak üzere üç temel ilkeye vurgu yaptığını ve bu ilkeleri teyit ettiğini belirtti.

Eurostat verilerine atıfta bulunan sözcü, AB'nin Çin'den 2024 yılında 107.000, 2025 yılında ise 302.000 hibrit araç ithal ettiğini hatırlattı.

Sözcü, 2025 seviyesini temel alan iki tarafın, daha fazla artışı destekleyen bir düzenlemede uzlaştığını, böylelikle fiili duruma dayanarak her iki tarafın sektörlerinin meşru endişelerini dikkate alırken, Çinli işletmelerin ihracatlarını sürdürmeleri ve istikrarlı büyüme kaydetmeleri için alan sağlandığını belirtti.

Ayrımcılık yapmama ilkesi doğrultusunda doğrudan Çin menşeli ürünleri hedef alan hiçbir tedbirin alınmayacağını, Çinli işletmelere karşı ayrımcılık yapılmasının ise söz konusu dahi olamayacağını belirten sözcü, Çin'e tahsis edilen kotanın, AB'nin diğer ithalat kaynaklarına tanıdığı kotalardan daha düşük olmayacağının altını çizdi.

Sözcüye göre iki taraf ayrıca, söz konusu ticaret düzenlemesinin DTÖ kurallarına uygun olması gerektiğini de teyit etti. Sözcü, Çin'in, uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurma ve ticari tazminat talep etme hakkı da dahil olmak üzere DTÖ çerçevesindeki tüm haklarını saklı tuttuğunu ifade etti.

Elektrikli araçlar konusunda ise sözcü, Çin ve AB'nin ocak ayında AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasında dostane bir çözüme ulaştığını ve bu çerçevede AB'nin fiyat taahhütlerine ilişkin genel bir yönerge yayımladığını belirtti. Sözcü, AB'nin davaya taraf olan işletmelerin fiyat taahhütlerine ilişkin süreçleri ve ilgili inceleme prosedürlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Karşılıklılık ve karşılıklı fayda temelinde varılan mutabakatın, Çinli işletmelerin çıkarlarını etkin şekilde koruduğunu vurgulayan sözcü, Çin-AB ticaret uzlaşmazlıklarının tırmanmasını önlediğini, ikili ticaret ve yatırım için istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ortam sağlayarak Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, dengeli ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua