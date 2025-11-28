Haberler

Çin, 7.000'den Fazla Akıllı Fabrikasıyla Dünyanın En Büyük Akıllı Üretim Uygulama Merkezi Oldu

Çin, 7.000'den Fazla Akıllı Fabrikasıyla Dünyanın En Büyük Akıllı Üretim Uygulama Merkezi Oldu
Güncelleme:
Çin, akıllı üretim alanında yaptığı yatırımlarla 7.000'den fazla ileri seviye akıllı fabrikaya sahip olarak dünya genelinde lider konuma yükseldi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, ülkedeki akıllı fabrika sayısının giderek artacağını açıkladı.

NANJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülke genelindeki 7.000'den fazla ileri seviye akıllı fabrikayla dünyanın en büyük akıllı üretim uygulama merkezi haline geldi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen 2025 Dünya Akıllı Üretim Fuarı'nda perşembe günü yaptığı konuşmada sektöre özgü önlemler ve kademeli bir geliştirme yaklaşımıyla ülkede 500'den fazla mükemmellik düzeyinde akıllı fabrika kurulduğunu söyledi.

Xin, bunların arasında yer alan 15 işletme, öncü düzeyde akıllı fabrikaların geliştirme listesine seçildiğini belirtti.

Xin, sistematik çözümler için küresel bir tedarik kapasitesi geliştiren Çin'in akıllı üretim ekipmanlarının, endüstriyel yazılım ve sistematik çözümlerinin toplam endüstriyel ölçeğinin 4,5 trilyon yuanı (yaklaşık 635,5 milyar ABD doları) aştığını açıkladı.

Xin, komple araçlar, güç bataryaları ve petrokimya gibi sektörlerde akıllı üretim sistematik çözümleri tedarikçileri, dünya çapındaki büyük üretim bölgelerini kapsayan hizmet ağlarıyla küresel genişlemelerini hızlandırdığını ifade etti.

Çin, 2024 yılında Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve diğer beş devlet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan genelge çerçevesinde ülkenin akıllı fabrikaları için kademeli olarak (ilerici) bir geliştirme kampanyası yürüttü. Hükümet, akıllı fabrikaları teknolojik olgunluk ve entegrasyon derinliğine göre; temel seviye, ileri seviye, mükemmellik seviyesi ve öncü seviye olacak şekilde dört seviyeye ayırdı.




