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Çin Ortalama Yaşam Süresini 2030'a Kadar 80'e Çıkarmayı Planlıyor

Çin Ortalama Yaşam Süresini 2030'a Kadar 80'e Çıkarmayı Planlıyor
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Çin, halk sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi kapsamında ortalama yaşam süresini 2025'teki 79,25'ten 2030'da 80'e çıkarmayı hedefliyor. Devlet Konseyi onaylı plan, sağlık hizmetlerine erişimi genişletmeyi, önleyici sağlık yönetimini artırmayı ve acil durum müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin halk sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ni ilerletmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 2025'te 79,25 olarak kaydedilen ortalama yaşam süresini 2030 yılına kadar 80'e çıkarmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyi tarafından onaylanan plan, sağlık hizmetlerine adil erişimin genişletilmesini, halkın önleyici sağlık yönetimine ilişkin farkındalığının artırılmasını ve ülkenin temel sağlık göstergelerinin yüksek gelirli ekonomiler seviyesine çıkarılmasını amaçlıyor.

Plan ayrıca, halk sağlığı acil durumlarına müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastalıkların önlenmesi ve tedavi kapasitesinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Herkes için yaşam boyu kapsamlı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan plan, güçlü sağlık güvencesi sistemlerinin oluşturulması, entegre ve yüksek nitelikli bir sağlık hizmetleri ağının kurulması, sağlık sektörü için yeni büyüme alanlarının geliştirilmesi ve sektörde sağlık merkezli yönetişim anlayışının ilerletilmesi gibi temel hedefleri içeriyor.

Kaynak: Xinhua
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