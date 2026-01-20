Haberler

Çin 2026'da Mali Harcamalardaki Artışı Sürdürecek

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, 2026 yılında proaktif bir mali politika izleyeceklerini ve buna odaklanacakları unsurları açıkladı. Toplam hacmin genişletilmesi, yapının optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması gibi hedeflerin yanı sıra mali açığın, toplam borcun ve genel harcamaların gerekli seviyelerde tutulacağı vurgulandı.

Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin salı günü düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liao, 2026 yılında mali açığın, toplam borcun ve genel harcamaların gerekli seviyelerde tutulacağını vurguladı.

Liao böylelikle toplam mali harcama yoğunluğunun sadece artış kaydetmesi ve kilit önemdeki sektörlere yönelik güvencenin sürekli olarak güçlü kalmasının sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
