Çin 2026'da Mali Harcamalardaki Artışı Sürdürecek

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, 2026 yılında daha proaktif bir mali politika uygulamaya devam edeceklerini belirterek, bu politikanın odağında toplam hacmin genişletilmesi, yapının optimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve ivmenin güçlendirilmesinin yer alacağını söyledi.

Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin salı günü düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liao, 2026 yılında mali açığın, toplam borcun ve genel harcamaların gerekli seviyelerde tutulacağını vurguladı.

Liao böylelikle toplam mali harcama yoğunluğunun sadece artış kaydetmesi ve kilit önemdeki sektörlere yönelik güvencenin sürekli olarak güçlü kalmasının sağlanacağını ifade etti.