Çin, 14 AB şirketini ihracat kontrol listesine ekledi

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarların korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 14 Avrupa Birliği şirketini ihracat kontrol listesine ekledi.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamaya göre, ihracat kuruluşlarının, Lafert S.p.A., Garnet S.r.l., Sindlhauser Materials GmbH, Rheinmetall AG, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, InPACT S.A. ve III-V LAB'ın da aralarında bulunduğu şirketlere çift kullanımlı ürün ihraç etmeleri yasaklandı.

Yurtdışındaki işletme ve kişilerin söz konusu şirketlere Çin menşeli çift kullanımlı ürünler göndermesi veya tedarik etmesi de yasak kapsamında yer alıyor. Bu şirketlerle halen devam eden tüm işlemler ise derhal durdurulacak.

Bakanlık sözcüsü, söz konusu önlemlerin, AB'nin Rusya'ya yönelik son yaptırım paketine Çin anakarası ve Hong Kong'dan 14 şirketi eklemesine karşılık olarak alındığını söyledi.

Sözcü ayrıca söz konusu önlemlerin, çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrolü yasası ile ihracat kontrolü yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasa ve düzenlemeler uyarınca alındığını belirtti.

Çift kullanımlı ürünler, sivil ya da askeri amaçlarla veya askeri potansiyelin artırılmasına katkıda bulunma, özellikle kitle imha silahları ile bunların fırlatma araçlarını tasarlama, geliştirme, üretme veya kullanma amacıyla kullanılabilen mallar, teknolojiler ve hizmetler anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua