Çıldır Gölü'nün su seviyesi küresel iklim değişikliği nedeniyle azalıyor

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, hayvan atıkları ve evsel atıkların kirlettiği Çıldır Gölü'nün su seviyesinin, küresel iklim değişikliği nedeniyle son 10 yıldır azaldığını söyledi. Su seviyesinin düşmesinin Ardahan tarafında balıkların üreme alanı olarak kullandıkları kıyıya yakın noktaların kurumasına neden olduğunu söyleyen Kırpık, Tatlısu istakozu, İsrail sazanı ve zebra midyesi gibi istilacı türlerin de göldeki balık türlerini yok ettiğini söyledi.

KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TEMA İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, hayvan atıkları ve evsel atıkların kirlettiği Çıldır Gölü'nün su seviyesinin, küresel iklim değişikliği nedeniyle son 10 yıldır azaldığını söyledi. Su seviyesinin düşmesinin Ardahan tarafında balıkların üreme alanı olarak kullandıkları kıyıya yakın noktaların kurumasına neden olduğunu söyleyen Kırpık, Tatlısu istakozu, İsrail sazanı ve zebra midyesi gibi istilacı türlerin de göldeki balık türlerini yok ettiğini söyledi.

Ardahan- Kars sınırları arasında 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu olma özelliğini taşıyan Çıldır Gölü, çevre sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Etrafındaki köylerin evsel ve hayvansal atıklarının kirlettiği Çıldır Gölü'nün suyu 10 yıldır azalıyor. Geçen yıllarda 16-17 olan balık türlerinin birçoğunun yok olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, " Çıldır Gölü'nün doğal popülasyonu ya da biyolojik çeşitliliğini uzun zamandır çalışıyoruz. Eskiden 16-17 balık türünün varlığı kayıtlarda görülmekteyken şu anda bu sayının çok daha az olduğu ve birçok türün hiç görülmediğini biliyoruz. Özellikle bu doğal popülasyonların yok olması ya da sayılarının azalmasına sebep olarak 3 tane egzotik ve istilacı tür var şu anda gölde. Bunlar; tatlı su istakozu, İsrail sazanı ve zebra midyesidir. Bu istilacı türler balıkçılar tarafından çeşitli yerlerden getirilerek göle bırakılmış. Bunlar göldeki doğal biyoçeşitliliği zamanla bitiren türlerdir. Zebra midyesi hem diğer iki istilacı türü hem de diğer balık türlerini ve omurgalı omurgasız türleri hemen hemen ortadan kaldırmak üzeredir" dedi.

Çıldır Gölü'nde balık popülasyonun düştüğünü ve geçmişte sayısı 52 olan balık kooperatifinden sadece 2 tanesinin şu an aktif olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Çıldır Gölü, sazangiller familyasından sarı balıkla meşhurdur. Sarı balık, alabalıktan sonra ekonomik değeri en yüksek olan bir balık türüdür ve Çıldır Gölü bu sarı balığıyla bilinir. İnsanlar özellikle sarı balık yemeye gelirler ama maalesef son 15-20 yıldır sarı balık türünde ciddi bir popülasyon düşüklüğü var. Yani insanlar sarı balık yerine başka bir balık yiyor olabilirler ve bunun birçok sebebi var" diye konuştu.