Çıldır Gölü'nün gözdesi "kütük ev" yeniden kış turizmi için hazırlanıyor

Kışın yüzeyi kar ve buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen misafirlerin yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı "kütük ev", 3 yıl önceki yangından sonra yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gölün Kars tarafında bulunan ve bölgeye gelen misafirlerin yemek ile barınma ihtiyaçlarını karşıladığı Arpaçay ilçesindeki kütük ev, iki yıl önce çıkan yangında kül oldu.

Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında imzalanan protokolle bu yıl yapımına başlanan kütük evin yapımı büyük oranda tamamlandı.

Yaklaşık 500 metrekare alana sahip olan kütük ev, konaklama yerleri, açık ve kapalı restoranları, kafesi, çocuk oyun yerleri ve piknik alanlarıyla bu kış sezonunda misafirlerini ağırlayacak.

"Yüzde 90 fiziki gerçekleşmeyi tamamlamış bulunuyoruz"

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi bölümünde yer alan kütük evin yapımında sona gelindiğini söyledi.

Kütük evin sınıfında birinci olduğunu ve bu büyüklükte bölgede bu şekil yapının olmadığını anlatan Akköz, "İçerisinde 5 odalı bir otel, aynı zamanda çok güzel bir restoran, alt tarafı çay bahçesi olacak şekilde inşa edilmektedir. Şu an yüzde 90 fiziki gerçekleşmeyi tamamlamış bulunuyoruz. Valimiz Ziya Polat'ın talimatları, İl Özel İdaremizin destekleri ve kaymakamlığımızın da koordinasyonuyla yapımı devam eden kütük ev inşallah sezona hızlı bir şekilde giriş yapacak." dedi.

Akköz, kütük evi özellikle kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin kullandığına işaret ederek, yeni yapının modern şekilde hizmet vereceğini dile getirdi.

Güzel bir kış sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Akköz, şunları kaydetti:

"İnşallah inşaatımızda kazasız belasız bitecektir. kütük evimizin arka tarafı dediğimiz alan, bizim mesire alanımız. Büyük bir yer, içerisinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği mescidinden lavabosuna, kamelyalarından mangal alanlarına kadar birçok şey mevcut. Yani kütük evi kullanmak istemeyen vatandaşlarımız yine kütük evi gezebilirler, akabinde kendi pikniklerini aileleriyle beraber güzel bir şekilde yapabilirler."