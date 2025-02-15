Çığdan Kurtulan Kayakçı O Anları Paylaştı
Yusuf'un Deresi mevkiinde kayak yaparken çığ düşmesi sonucu son anda kurtulan kayakçı, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı. Erzurum Valiliği, yasak alanda kayak yapan yabancı turistlere idari para cezası uyguladı.
ÇIĞDAN KURTULDUĞU ANI PAYLAŞTI
Kayağa kapalı Yusuf'un Deresi mevkiinde yaşanan çığdan kurtulan kayakçı, o anların görüntülerini sosyal medyasında paylaştı. Görüntülerde, yasak alanda kayak yapan kayakçı, tonlarca karın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bu arada Erzurum Valiliği yasak alanda kayak yapan biri yabancı 4 kişinin her birine 2953'er lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel