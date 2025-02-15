Çığdan Kurtulan Kayakçı O Anları Paylaştı

ÇIĞDAN KURTULDUĞU ANI PAYLAŞTI

Kayağa kapalı Yusuf'un Deresi mevkiinde yaşanan çığdan kurtulan kayakçı, o anların görüntülerini sosyal medyasında paylaştı. Görüntülerde, yasak alanda kayak yapan kayakçı, tonlarca karın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bu arada Erzurum Valiliği yasak alanda kayak yapan biri yabancı 4 kişinin her birine 2953'er lira idari para cezası uyguladı.