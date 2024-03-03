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Çiftçilerin İmece Usulü Kanal Temizliği

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde çiftçilerin imece usulü çalışmasıyla yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal temizlendi. Kanalın temizliği, tarımsal üretimin yoğunlaştığı bölgede hayati öneme sahip.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal, çiftçilerin "imece" usulü çalışmasıyla temizlendi.

İlçenin tarımsal üretimin yoğunlaştığı Öz bölgesi, Öz Çayı'ndan ayrılan kanallar aracılığıyla suyla buluşuyor.

Farklı uzunluğa sahip kanallar, gerek suyun taşıdığı toprakla, gerekse çevresinde yetişen bitkiler nedeniyle tıkanıyor.

Aşdağul beldesindeki çiftçiler için hayati öneme sahip yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki su kanalı da yöre halkınca belli dönemlerde temizleniyor.

Bu kapsamda Aşdağul Belediyesinin hoparlörlerinden yapılan anonsla sabah saatlerinde su kanalında toplanan yaklaşık 25 çiftçi, kanalda temizlik çalışması yaptı.

İmece usulüyle yapılan çalışma kapsamında kazma, kürek, bel gibi tarımsal aletlerle çalışan çiftçiler, kanaldaki tıkanıklıkları gidererek, suyun akışkanlığını artırdı.

Beldede imece usulü kanal temizliğini organize eden Vural Öncül, AA muhabirine, kanalda belli aralıklarla temizlik yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanalı temizlediklerini belirten Öncül, "Şu an suyumuz akıyor. Buradaki bağ ve bahçelerin su ihtiyacı bu kanaldan karşılanıyor. Kanalın temizliği bizim için çok önemli. Temiz olmadığında meyvelerimiz, bağ ve bahçelerimiz kuruyor. Aşağı tarafta ekin ekili arazilerimiz de bu kanaldan faydalanıyor." dedi.

Vatandaşların kanal temizleme çalışmalarına katkı sağladığını dile getiren Öncül, "Herkesi topluyoruz, baştan başa kanal temizliğimizi güzelce yapıyoruz. Çalışmadan sonra birlikte yemek yiyip, dağılıyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun. Gelmeyenler ya da işi olduğu için gelemeyenler de oluyor. Gelecek sefere onları da bekliyoruz." diye konuştu.

Öncül, kanal temizliğine katılan herkesin faydalı bir iş yaptığına dikkati çekerek, "Katılanlar çok sevap kazanır. Bağ, bahçe, meyve ağaçları sulanıyor. Kurt, kuş hepsi buradan içiyor. Bu suyun birçok şeye faydası var. Dolayısıyla bu su bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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