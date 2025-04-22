CI Bloom 4. Edisyonu Genç Sanatçılar ve Koleksiyonerler İçin Buluşma Noktası Oldu

Contemporary Istanbul (CI) tarafından düzenlenen çağdaş sanat fuarı "CI Bloom"un dördüncü edisyonu, sanatçılar, uluslararası basın ve sanat profesyonellerini ağırladı.

Fuar yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 263 sanatçının 520 eserinin yer aldığı CI Bloom'u 11 bin 780 kişinin ziyaret etti ve eserlerin yüzde 62'sinden fazlası satılarak yeni koleksiyonlara dahil oldu.

Genç izleyici kitlesinin ilgi gösterdiği, 780 üniversite öğrencisinin ücretsiz olarak gezdiği fuarda, 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifi bir araya geldi.

"4. CI Bloom gençlerin buluşma noktası oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom'un dördüncü edisyonunun başarılı bir şekilde sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'den katılım gösteren genç galeriler ve sanat inisiyatiflerinin varlığı fuara ayrı bir değer kattı. İstanbul dışından katılan galerilere ve sanat inisiyatiflerine alan açarak üretim, paylaşım ve görünürlük açısından onları cesaretlendirmek CI Bloom'un temel değerlerinden biri olmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek. CI Bloom dördüncü edisyonunda yalnızca genç sanatçıların değil, genç koleksiyonerlerin de buluşma noktası oldu."

Contemporary Istanbul'un 20. yılını kutlayacağını aktaran Güreli, "Contemporary Istanbul'un bir tamamlayıcısı olarak, CI Bloom'un, genç sanatçılar ve sanat yolculuklarına yeni başlayan koleksiyoncular için mükemmel bir basamak olduğuna inanıyoruz. CI Bloom satış başarısı ve yeni izleyici profiliyle sektöre umut verici bir tablo sundu." değerlendirmesini yaptı.

Sanat profesyonelleri ve uluslararası basından temsilciler katıldı

Sanata özel olarak ilgi duyan uluslararası sanat profesyonelleri ve uluslararası basından temsilciler de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde İstanbul'a davet edildi.

İtalya'dan "Art Tribune" ve "Artslife", Fransa'dan "Le Quotidien de l'Art", Birleşik Arap Emirlikleri'nden "Canvas", Almanya'dan "Qantara" ve Arjantin'den "Clarin Newspaper" adlı yayınların temsilcileri fuarın ziyaretçileri arasında yer aldı.

Aynı zamanda "Artwide" çevrim içi satış platformunda, 4. CI Bloom'da yer alan sanatçıların fuarda sergilenmeyen işleri dijital ortamda sunuldu.

Müzayede şeklinde yer alan çevrim içi platform, fuarla eş zamanlı gerçekleşerek, fiziksel fuar deneyimini dijital bir platformla genişletti ve hibrit bir yapının ilk adımını oluşturdu.