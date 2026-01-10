CHP'den "Ege Yerel Medya Buluşması"... Bulut: Meselenin Çözümü Yine Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir'de düzenlenen Ege Yerel Medya Buluşması'nda, basının yaşadığı yapısal sorunların yalnızca gazetecilerin değil, Türkiye'de yaşayan herkesin sorunu olduğunu belirterek, meselenin çözümünün yine CHP iktidarında olacağını söyledi.

CHP tarafından düzenlenen yerel medya buluşmalarının ilki, "Ege Yerel Medya Buluşması" başlığıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İzmir'de gerçekleştirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gün boyu süren panellerde yerel medyanın yapısal sorunları, ekonomik koşulları ve dijital dönüşüm süreci ele alınırken; Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, buluşmaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Yerel medyanın yapısal sorunlarının tüm muhataplarıyla birlikte ele alındığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Çok anlamlı bir günde bir anlamlı toplantı oldu. Bir defa gazeteciler 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamanın çok ötesinde, sorunların tekrar hatırlatılması ve bunun konunun muhataplarıyla tartışılması önemliydi. Tam da onu yaptık bugün. Gazetecilerin tüm alanlardaki önemli isimlerini buluşturduk. Yerel medyayı, sendikayı, cemiyeti; dijital medyadan arkadaşlar, yazılı medyadan araştırmacı gazeteciler ve görsel basından arkadaşlarımız geldi. Çok ciddi bir sorun var. Bu sorun gazetecilerin kendisinden değil. Hani Türkiye'de yoksulluk sorunu var ama herhalde mağdur olan kişiler bunun sebebi olmadığı gibi, burada da gazeteciler bu sorunun sebebi değil. Sistem, bugün getirilen yapı, denetimsiz bir yapının oluşması, havuz medyası, gazetecilik yapmayı engeller hale getirdi. Ama bu mesele sadece havuz medyasının ya da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin ya da muhalefet basınının sorunu değil. Bu, Türkiye'de yaşayan herkesin sorunu. Çünkü burada yaşanan sorunlar demokrasiyi etkiliyor. Bireysel hak ve özgürlükleri etkiliyor. Denetimleri etkiliyor. İnsanların güvende olmasını etkiliyor. O nedenle herhangi bir siyasi görüşü olmaksızın basını bağımsız bir hale getirmek, ekonomik özgürlüğünü sağlamak gerekiyor. Kolay bir iş değil ama dünya örnekleri var. Türkiye'de de bunu yapabiliriz. Yargı nasıl herkese eşit şekilde ihtiyaçsa, yasama kimseyi ayırmadan yapması gerekiyorsa, Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'yi temsil eden bir kimlikte hizmet vermesi gerekiyorsa, basının da aynı şekilde tarafsız halde olması gerekiyor. O nedenle bugünkü çalışma onun bir ilk adımı diye düşünüyoruz. Yedi bölgede yapacağız bu toplantıları. Sonra sekizinci olarak İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bunların hepsini hükümet programına eklemeyi düşünüyoruz. Çünkü bu meselenin çözümü yine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olacak diye düşünüyoruz."