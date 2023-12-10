CHP ve SPD Kurumsal İlişkilerini Geliştirecek

ALİ BERBER-AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de katıldığı Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi ve ikili temaslarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Özel, "CHP ile SPD'nin kurumsal ilişkilerini geliştirme kararı aldık. Bütün Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa karşı, faşizme kayan aşırı sağa karşı hep birlikte çalışma noktasındaki irademizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Berlin'de; Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Olağan Kongresi'ne katıldı. Özel, kongredeki Almanca konuşmasının ardından, kongreyi ve iki gün süren temaslarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"BİR TARAF TUTACAKSAK BARIŞIN TARAFINDA OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

"Biraz önce kürsü konuşmamda da değindiğim gibi, burada özellikle Gazze'de yaşananların altını çiziyoruz. Elbette Almanya'nın kendi tarihinden kaynaklı İsrail meselesi ve İsrail'in güvenliği konusunda Türkiye'nin beklediği, ya da İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in ortaya koyduğu gibi net bir yaklaşımı olamıyor. Çünkü onların Yahudilerle yaşanmışlıklar konusunda kendi duygusal bir çekingenlikleri oluyor. Ama İsrail'in güvenlik kaygılarının asla Gazze'deki çocukların ve sivillerin hayatına mal olacak bir yaklaşımı kabul etmediğimizi, bunu doğru bulmadığımızı açıkça söyledik. Sosyal demokratlar, sosyalist partiler olarak bir taraf tutacaksak barışın tarafında olmamız gerektiğini söyledik. ve Gazze'de yaşananların bir an önce durdurulmasının hepimizin ortak görevi olduğu çağrısını hem kürsü konuşmamda tekrarladım, hem Şansölye hem de Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin değerli eş genel başkanına; yaptığımız temaslarda, görüşmelerde dile getirdik.

"CHP İLE SPD'NİN KURUMSAL İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME KARARI ALDIK"

Bunun dışında CHP ile SPD'nin kurumsal ilişkilerini geliştirme kararı aldık. Geçmişte denenen ama çok uzun süredir gerçekleşmeyen; altı ayda bir karşılıklı heyetlerin; altı ayda bir Almanya'da, altı ayda bir Türkiye'de bir araya gelmeleri ile ilgili prensip kararına vardık. Yine gençlik örgütlerimizin yaz kamplarında öğrenci değişimi şeklinde değişimler yaparak birbirleri ile kaynaşmasını ve entegrasyonunun sağlama noktasında fikir birliğine vardık. Yine bütün Avrupa'da ve bütün dünyada yükselen aşırı sağa karşı, faşizme kayan aşırı sağa karşı hep birlikte çalışma noktasındaki irademizi bir kez daha teyit ettik.

Ben, burada geçirdiğimiz iki günlük kongre sürecinin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da hem Almanya'daki, hem Avrupa'daki, hem de dünyadaki siyasi akrabalarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. CHP, Türkiye'de muhalefet partisidir. Türkiye'nin dışına çıktığında Türkiye'deki itirazlarını muhafaza eder ancak Türkiye'nin ortak çıkarları için ya da örneğin Filistin meselesinde olduğu gibi, barışı savunmak için doğrunun yanında olmak için dünyadaki hem siyasi akrabaları ile hem de dünyadaki devletleri yöneten devlet adamları ile bu paraleldeki diplomatik çabaların içinde olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte benzer çalışmalarımız sürecek."