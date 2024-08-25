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CHP ve İYİ Parti liderleri güreşleri izledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi. Özel, konuşması için golf aracıyla sahneye geldi ve Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısızlığına dikkat çekti. Dervişoğlu ise geleneksel sporların önemine vurgu yaparak, pehlivanların milli gururu temsil ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünce düzenlenen 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni izledi.

Ayağının kırık olması nedeniyle yürümekte zorluk çeken CHP Genel Başkanı Özel, konuşması için çağrıldığı sahneye golf aracıyla geldi.

Buradaki konuşmasında, organizasyonun ev sahipleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la Paris'teki olimpiyatlarda olduğunu anımsatan Özel, olimpiyatlarda bronz madalya alan Taha Akgül'ü alnından öptüğünü söyledi.

Akgül ve madalya alan diğer sporcuların yürekleri bir nebze teselli etse de Türkiye'ye boynu bükük döndüklerini belirten Özel, "Türkiye gibi bir ülke olimpiyatlarda sıralamada 63. sırada yer aldı. Önümüzdekilere bakınca gerçekten kahrolmamak ve ülkemin olimpiyatlarda geldiği bu duruma üzülmemek elde değil. Üzülmek bizim işimiz değil. Gelecek olimpiyatlarda üzülmemek için ne yapılması gerektiğini düşünmek, kararlaştırmak, gereğini yapmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Geçen günlerde Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı düzenlediklerini ifade eden Özel, "Belediye başkanlarımızla oturduk olimpiyatların Türkiye'ye gelmesine, olimpiyat seyircisinin oluşmasına ve olimpik başarıya yerel yönetimlerin nasıl katkıları olabilir onları değerlendirdik. Paris'te de başlayan bir sohbette Sayın Mesut Özarslan, minder güreşleri için Karakucağın önemli olduğunu, güreşçinin buralarda yetiştiğini, buna önem vermek gerektiğini söylüyordu. Güreş anlamında bir dizi ortak mutabakata vardık." dedi.

Özel, Karakucak güreşlerine ve pehlivanlara sahip çıkacağını ve onların Türk bayrağını dünyada dalgalandıracağı güne kadar var gücüyle destekleyeceğini belirtti.

"Pehlivanın gönlündeki şey taşıdığı milli şuur ve ay yıldız gururu olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise geleneksel sporların önemli olduğunu, bu nedenle milli değerler ve hedefler dışında hiçbir emele alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gelenekleri yarına nakledecek her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını ifade eden Dervişoğlu, "Bu alanlar 'er meydanı' diye tabir edilir. Pehlivanlık, başka bir meziyettir. Güreşçilerimiz yetişirler, pehlivanlarımız milli hasretleri önce yüreklerine nakşederler, oradan da hem kendi milletimize hem de uluslararası alanda diğer milletlerle buluştururlar." diye konuştu.

Dervişoğlu, uluslararası müsabakalarda başarılı olmanın yolunun ön hazırlıktan geçtiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Pehlivanı motive edeceksiniz, doğru beslenmesine, iyi bir eğitim almasına vesile olacaksınız, usta-çırak ilişkisi içerisinde onun iyi bir ahlakın sahibi olmasını temin edeceksiniz. O pehlivan uluslararası bir arenada meydana çıktığında da belki minderde tek olacak ama onun gönlündeki şey taşıdığı milli şuur ve ay yıldız gururu olacak."

Kaynak: AA / Güncel

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