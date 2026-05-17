Anka Haber Ajansı 17 Mayıs Pazar Gündemi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısı düzenleyecek, Ankara'da Filistin dayanışma yürüyüşü yapılacak, CHP İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele buluşması gerçekleştirilecek, Özgür Özel Balıkesir'de miting düzenleyecek. Ayrıca Trendyol Süper Lig'de önemli maçlar oynanacak.

13.15 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Avcılar İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.30 - Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Safa Camisi'nden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Halkın Gündemi Buluşmalarının ilki, "Uyuşturucu ile Mücadele" başlığı altında yapılacak. Açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yapacağı buluşma, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala'nın da arasında bulunduğu katılımcıların konuşmaları ve forum ile devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BALIKESİR)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig, Zecorner Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa - Galatasaray, Fenarbahçe - ikas Eyüpspor. Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor- Kocaelispor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(KAYSERİ - İSTANBUL - TRABZON - ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
