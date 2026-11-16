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CHP Tokat Milletvekili Durmaz, emekli veterinerlere ilave ödeme için teklif hazırladı

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CHP Tokat Milletvekili Durmaz, emekli veterinerlere ilave ödeme için teklif hazırladı
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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli kamu veteriner hekimlerine aylık ilave ödeme öngören kanun teklifi hazırladı. Teklif, uzman veteriner hekimlere 26 bin, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödeme ve hak sahiplerine de uygulanmasını öngörüyor.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, gerekli koşulları taşıyan emekli kamu veteriner hekimlerine aylık ilave ödeme yapılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, uzman veteriner hekimlere 26 bin, uzman olmayanlara ise 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılması amaçlanıyor.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Emekli Sandığı Kanunu'ndaki ilave ödeme düzenlemesinin kapsamını genişletmeyi amaçlayan teklifine göre, veteriner hekim kadro veya pozisyonu esas alınarak emekli, adi malullük ya da vazife malullüğü aylığı bağlanan ve aylığıyla birlikte makam tazminatı almaya hak kazanmamış veteriner hekimler ilave ödemeden yararlanabilecek.

Teklifte, ödeme, uzman veteriner hekimler için 26 bin, uzman olmayanlar için 20 bin gösterge rakamı üzerinden hesaplanarak, mevcut düzenlemenin hak sahiplerine ilişkin hükümleri, veteriner hekimlerin hak sahiplerine de uygulanması yer aldı.

Teklifin gerekçesinde, kamu veteriner hekimlerinin hayvan hastalıklarıyla mücadele ettiğine, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesinde görev aldığına ve hayvansal gıdaları denetlediğine dikkat çekildi. Öte yandan, düzenlemeyle aynı hizmet sınıfında yer alan sağlık meslekleri arasındaki emeklilik hakları farkının azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
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