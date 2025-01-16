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CHP, Tarım Bakanlığı'nın Lüks Tatlı İhalesine Tepki Gösterdi

CHP, Tarım Bakanlığı'nın Lüks Tatlı İhalesine Tepki Gösterdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8.6 milyon TL'lik tatlı ve börek ihalesini eleştirerek, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı bir dönemde böyle harcamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yemekhane ve kafeteryası için düzenlediği 8 milyon 597 bin 750 TL'lik tatlı ve börek ihalesine tepki göstererek, "Millet sofralarına ekmek koyamıyor, Tarım bakanlığı lüks tatlı ihaleleriyle meşgul" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yemekhane ve kafeteryası için düzenlediği 8 milyon 597 bin 750 TL'lik tatlı ve börek ihalesine tepki gösterdi. Adem yaptığı yazılı açıklamada, milletin geçim sıkıntısıyla boğuştuğu, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı bir dönemde bu tür savurgan harcamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden 26 Kasım 2024'te düzenlenen ihalenin detaylarına yer veren Adem, şartnamede tatlı ve böreklerde kullanılacak malzemelerin detaylı bir şekilde tarif edildiğini belirtti. Adem, şunları kaydetti:

"Bir kilo baklavayı alacak parası olmayan vatandaşa, bu sözleşme nasıl izah edilecek?"

"Bir kilogram cevizli baklava için 200 gram özel buğday unu, 150 gram yeni mahsul ceviz içi ve 350 gram toz şeker gibi lüks talepler sıralanmış. Yetmiyor, fındığın ve fıstığın kendine has tat ve kokuda olması isteniyor. Siz bu kadar ince hesaplarla tatlıların tarifini yaparken, milyonlarca insanımız markette un ve şekerin fiyatını kıyaslayarak geçinmeye çalışıyor. Bu şartnameyi hazırlarken bir kez olsun halkın sofrasını düşündünüz mü? İhale lüks şartlarla dolu olabilir, ama bu milletin mutfağı boş. Bir kilo baklavayı alacak parası olmayan vatandaşa, bu sözleşme nasıl izah edilecek?"

Adem, bu tür harcamaların denetlenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek, bakanlığın bu ihale ile halkın yaşadığı ekonomik krizi hiçe saydığını ve vatandaşın vergilerinin israf edildiğini söyledi. Adem, "Devletin görevi, vatandaşın ekmeğini büyütmek, mutfaktaki yangını söndürmektir. Tatlılarda lüksü değil, sofralarda adaleti sağlamaktır. Allah, bu savurganlığa göz yumanlara vicdan nasip etsin" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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