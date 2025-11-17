CHP Sözcüsü Yücel'den Açıklama: 'Karanlık, Güneşin Doğuşunu Engellemez!'

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Diplomasını iptal ettiniz, Silivri zindanına attınız, afişlerini kaldırttınız, sesini kısmaya çalıştınız, hukuku eğip büktünüz, adaleti askıya aldınız. Sosyal medya hesaplarını kapatınca susturabileceğinizi sandınız. Ama yine de huzur bulamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz: Karanlık, güneşin doğuşunu engellemez! Engelleyemeyeceğiniz bir gerçek daha var: Sandık geldiğinde gideceksiniz.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun erişime engellenen X hesapları sonrası yeni bir hesap açıldı. CHP Parti Sözcüsü X hesabından yaptığından açıklamada şunları kaydetti:

