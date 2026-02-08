Haberler

Anka Haber Ajansı 8 Şubat Pazar Gündemi

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması'na katılacağı, CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin basın toplantısı yapacağı ve asgari ücret mücadelesiyle ilgili açıklamaların yapılacağı önemli etkinlikler gerçekleştirilecek.

09.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,  "CHP İletişim Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması"na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANTALYA)

13.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Güngören İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Ensar Aytekin, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile gazeteci yazar Necdet Saraç, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nca, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen parti programı bilgilendirme toplantısı ve paneline katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / BALIKESİR)

15.00 - Asgari Ücret İnisiyatifi,  "Asgari Ücrete martta yeniden zam" talebiyle İstanbul Üsküdar'da ve Ankara Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL- ANKARA)

18.00 - DEM Parti Ankara İl Örgütü, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle, Yüksel Caddesi'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına, ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Çaykur Rizespor-Galatasaray ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL / KONYA / RİZE / İSTANBUL)

