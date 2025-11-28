CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı… Selin Sayek Böke: "Programımız, Hükümet Programımızın Temelidir"

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Programımız bundan sonra çalışmaya başlayacağımız hükümet programımızın temelidir. Programımızın demokrasi ve adalet vizyonu ile yurttaşlarımız güçlenecektir. Demokratik hukuk devleti ile güvenli gelecek inşa edeceğiz. Türkiye, demokrasi ve hukuk ile kazanacak. Programımızın kalkınma ve ekonomi vizyonuyla enflasyon düşecek, işsizlik bitecek, yurttaşlarımız zenginleşecek yani yurttaşlarımız güçlenecek. Kalkınmacı devlet ile toplum hep birlikte kalkınıp istihdam artacak, istikrar olacak, güvenli bir gelecek kurulacak" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP 39'uncu Olağan Kurultay Program Komisyon Başkanlığına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi. Böke, CHP'nin yeni parti programıyla ilgili delegelere sunum yaptı.

CHP'nin 102 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de bir kez daha CHP'nin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Böke, parti programlarının her birisinin hayatın içinde yazıldığının ve mücadeleden doğduğunun altını çizdi. Yeni parti programını 14 aylık bir süreçte hazırladıklarını ifade eden Böke, "Programımız gücünü yurttaşından aldı. Güvenli bir gelecek inşa etmeye koyuldu ve Türkiye'nin her daim ve her alanda kazanmasını hedefledi" dedi. Böke, şunları kaydetti:

"Bir yandan parti programını hazırlarken bir yandan da 19 Mart darbesine, partimize ve yol arkadaşlarımıza dönük saldırılara karşı da on milyonlarca yurttaşımızla birlikte demokrasi ve adalet mücadelemizi sürdürdük. Bugün bizi ekranları başından izlemek zorunda bırakılan Silivri'deki yol arkadaşlarımıza, 15,5 milyon oyla bir ön seçimde demokrasi ile Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve bütün yol arkadaşlarımıza, demokrasi ve adalet mücadelesine her an sokakta yaşamın içerisinde omuz verenlere selam olsun diyorum.

Bu büyük mücadele yarattığı eşsiz deneyimle ve toplumsal birliktelik ile sokakta kalmayan, bugün kağıda yarın hayatın gerçeğine dönüşecek bir programı da ortaya çıkardı. Geride bıraktığımız bir haftada programın tüm yazım sürecinde olduğu gibi aynı katılımcılıkla, aynı kulak açıklığıyla aynı özgüven ve aynı kararlılıkla duyduklarımızı tartıştık, komisyonumuzla değerlendirdik ve bize gelen geri bildirimlerin hepsini pekiştirici cümleler ile programımızın içine dahil ettik. Çünkü biz katılımcılıkla ve kapsayıcılıkla büyük bir demokrasiyi kurma iradesini, sadece programına ve kağıda yazan değil bunu hayatının içerisinde uygulayan bir kararlılığın temsilcileriyiz.

"Programımız 4 kolon üzerine inşa edildi"

Elbette altı okumuz bize bu süreçte her daim rehberlik etti. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik… Her birisi bizler için gururla sahip çıktığımız tarihsel bir miras; bugünü anlamanın ve değiştirmenin kılavuzu, geleceğin de güvencesi. Gücümüzü altı okumuzdan, tarihi mirasımızdan aldık. Gücümüzü halktan aldık. Programımız da bu temelde 4 kolon üzerine inşa edildi. Bu kolonlar dünyada yaşanan büyük değişime ve Türkiye'nin içinde bulunduğu krize köklü çözümler üreten ve Türkiye'yi geleceğe taşıma iddiasını ve yol haritasını en açık bir şekilde ortaya koyan reçete olarak karşımızda.

"Bu içerik demokrasi ve adalet diyor, bu içerik kalkınma ve herkes için ekonomi diyor"

Bu içerik demokrasi ve adalet diyor. Bu içerik kalkınma ve herkes için ekonomi diyor. Bu içerik sosyal devlet diyor. Bu içerik saygınlık, itibarın güvencesi bir dış politika, herkes için güvenlik ve Türkiye için dirençlilik diyor. Nasıl bir gelecek hayal ettiğimizi onu da nasıl gerçekleştireceğimizi ortaya koyacağız. Yurttaşlarımızı nasıl güçlendireceğimizi geleceği güvenle nasıl karşılayacağımızı, ülkemizin nasıl ve neler kazanacağına dair vizyonumuzu burada tek tek anlatacağız ve tartışacağız. Şimdi bu değerlendirmeleri, bu tartışmaları yapmak üzere gölge bakanlarımızı üç grup halinde sahneye davet ediyor olacağım."

Daha sonra CHP'nin gölge bakanları, delegelere yeni parti programının kendi alanlarıyla ilgili sunumlarını yaptı. Bu sunumların ardından konuşan Böke, şunları kaydetti:

"Şimdi bu programı hep birlikte uygulama zamanı, şimdi iktidar zamanı"

"Güçlü yurttaş, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisi programı ile ülkemizin zorlu koşullar altındayken ihtiyaç duyduğu yol haritasını ortaya koyduk. Programımız iktidar vizyonumuzun referans metnidir. Programımız, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yol haritamızdır. Programımız bundan sonra çalışmaya başlayacağımız hükümet programımızın temelidir. Programımızın demokrasi ve adalet vizyonu ile yurttaşlarımız güçlenecektir. Demokratik hukuk devleti ile güvenli gelecek inşa edeceğiz. Türkiye, demokrasi ve hukuk ile kazanacak. Programımızın kalkınma ve ekonomi vizyonuyla enflasyon düşecek, işsizlik bitecek, yurttaşlarımız zenginleşecek yani yurttaşlarımız güçlenecek. Kalkınmacı devlet ile toplum hep birlikte kalkınıp istihdam artacak, istikrar olacak, güvenli bir gelecek kurulacak.

Ülkemizin rekabet gücü artacak, kazanan Türkiye olacak. Programımızın sosyal devlet vizyonu ile eşit ve onurlu yurttaşlar refah içerisinde, sosyal adaletle, toplumsal barışla birlikte yaşayacak. Yurttaş güçlenecek. Devlet her daim yurttaşın yanında olacak. Sosyal devlet ile güvenli gelecek kurulacak. Eşitlikle, huzurla, toplumsal barışla, eğitimle kalkınma gelecek, kazanan Türkiye olacak. Programımızın dış politika, güvenlik ve dirençlilik vizyonuyla refah ve istikrar yaratan dış politika ile ve kapsamlı güvenlik ve dirençlik politikalarıyla yurttaş güvende hissedecek, güçlenecek. Dünyada saygın ve lider gelecek sorumluluğu ile hareket eden bir stratejik devlet ile güvenli bir gelecek olacak, kazanan Türkiye olacak. 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek ve Kazanan Türkiye' programımızı hep birlikte yazdık. şimdi bu programı hep birlikte uygulama zamanı, şimdi iktidar zamanıdır."

Selin Sayek Böke'nin sunumunun ardından delegeler söz alarak yeni parti programına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.