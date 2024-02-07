CHP Milletvekili: Türkiye'de Gıda Fiyatları Yüzde 69,6 Arttı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül iktidarı eleştirerek, "Saray iktidarı vatandaşı enflasyon enkazının altında bırakarak açlıkla yoksullukla baş başa bıraktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 10,4 düştüğünü ifade ederken, Türkiye'de son bir yılda gıda fiyatları yüzde 69,6 arttı. G20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra enflasyonu en yüksek olan ikinci ülke durumundayız. Gıda fiyatlarındaki enflasyonda da liderliği kimselere bırakmıyoruz. Bu millete et yemeyi, meyve yemeyi, akşamları çay keyfi yapmayı haram ettiniz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz bu halk mevcut yönetime hakkını helal etmiyor, 31 Mart seçimlerinde sandıkta bunların hesabını mutlaka soracak" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştirdi. Bülbül şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE SON BİR YILDA GIDA FİYATLARI YÜZDE 69,6 ARTTI. G20 ÜLKELERİ ARASINDA DA ARJANTİN'DEN SONRA ENFLASYONU EN YÜKSEK OLAN İKİNCİ ÜLKE DURUMUNDAYIZ"

"Saray iktidarı vatandaşı enflasyon enkazının altında bırakarak açlıkla yoksullukla baş başa bıraktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 10,4 düştüğünü ifade ederken, Türkiye'de son bir yılda gıda fiyatları yüzde 69,6 arttı. G20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra enflasyonu en yüksek olan ikinci ülke durumundayız.

"KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİĞİNİZ HALK MEVCUT YÖNETİME HAKKINI HELAL ETMİYOR"

Gıda fiyatlarındaki enflasyonda da liderliği kimselere bırakmıyoruz. Saray'ın arka bahçesi olan TÜİK'e göre yıllık bazda; dana eti yüzde 109, meyveler yüzde 88, çay yüzde 79, su yüzde 69, yumurta yüzde 67, ekmek yüzde 57 artmış durumda. Bu millete et yemeyi, meyve yemeyi, akşamları çay keyfi yapmayı haram ettiniz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz bu halk size hakkını helal etmiyor, 31 Mart seçimlerinde sandıkta bunların hesabını mutlaka soracak."