CHP Milletvekili Serkan Sarı: En düşük emekli maaşına açlık sınırı dikkate alınarak en az yüzde 80 zam yapılmalı

(ANKARA)- CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması yönündeki çalışmalarını eleştirerek, "AKP kurmayları masal anlatmaya devam ediyor. Bu yaptıkları düzenleme emeklinin hiçbir sorunun çözmez" dedi. Sarı, en düşük emekli maaşına açlık sınırı dikkate alınarak en az yüzde 80 zam yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın taban aylıkların yükseltilerek en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması yönündeki çalışmalarının 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklilerin sorunlarını çözmeyeceğini vurguladı. Sarı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"AKP İktidarı sözüm ona, emekli maaşlarında taban aylığın yükseltilmesi ve refah payının artırılması için çalışmalara başlamış. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın tahmini doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılacakmış. Enflasyon zammıyla dahi kök maaşı, taban aylığın altında kalan vatandaşın mağdur edilmemesi için en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecekmiş. AKP kurmayları masal anlatmaya devam ediyor. Bu yaptıkları düzenleme emeklinin hiçbir sorunun çözmez. Yandaşları da almışlar ellerine sazlarını hep birlikte 'emekliye müjde' türküsü söylüyor. Allah aşkına siz hangi masalı, kime anlatıyorsunuz?"

Sarı, açlık sınırının 17 bin 725 lira olmasına karşın en düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğuna dikkat çekerek "İktidar yüzde 25 zammı temmuz ayında yapsa bile, emekli zamlı aylığını ancak ağustosta alabilecek. Zam zaten, emeklinin cebine girmeden eriyip, tükenmiş olacak. Hiç kimse 'yüzde 25 zam' masalını emekliye anlatmasın. Bugün, 12 milyona varan emekli ve hak sahibi 10 bin lira ve altında maaş alıyor. Bu durum değerlendirildiğinde, en düşük emekli maaşına, açlık sınırı dikkate alınarak en az yüzde 80 zam yapılmalı" dedi.

AKP emeklinin bir asgari ücret kadar aylığını gasp etti

"'AKP iktidarının 2008'de 'reform yapıyorum' diye çıkarttığı yasa, milyonlarca emeklimizi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etti"diyen Sarı, yeni yasayla emekli maaş hesaplama katsayısının değiştirildiğini ve maaşların düştüğünü ifade etti.

Sarı, şunları söyledi:

"Emekli olmayı güçleştiren ve hatta emekli aylıklarında düşüşe neden olan AKP'nin sözde reformu, bu iktidarın emekli düşmanı olduğunun en somut göstergesidir. Bu sözde reform öncesinde emeklilerin aylıklarının hesaplanmasında güncelleme katsayısı kullanılıyor ve bu katsayıda enflasyon büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınıyordu. 2008'de yapılan değişiklikle emekli aylıklarında, büyümenin sadece yüzde 30'u dikkate alınmaya başlandı. Bununla birlikte aylık bağlama oranı yine AKP'nin sözde reformu ile yüzde 50'lere düşürüldü. Yani emekliye reform adı altında ikinci bir darbe daha vuruldu. Emekli düşmanı AKP iktidarı, emekli aylıklarını bu iki düzenleme ile gasp etmiş oldu. Eğer AKP iktidarının bu sözde reformu, bu gasp yasası olmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira civarında olacaktı. Yani AKP iktidarı bugün en düşük emekli aylığı alan emeklinin bir asgari ücret kadar aylığını gasp etmiş durumda."

"Emeklilerimizin hakları için onlarla birlikte meydanlardayız"

"Emeklilerimizin bu ve birçok hakkını alabilmesi için meydanlarda olacağız. AKP iktidarının sağır kulakları emeklilerimizin çığlığını duysun diye onlarla birlikte haykırmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta emeklilerin tokadını yiyen AKP iktidarı, anlattığı masallara devam ettikçe emeklilerimizin tokadını yemeye de devam edecektir. Hiç kimse unutmasın, emeklimiz hakkını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."