CHP Milletvekili Gürer: Küresel iklim değişiklikleri su sorununu derinleştiriyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, küresel iklim değişikliklerinin mevsimlere etkisi ile su sorununun da derinleşebileceğine işaret ederek, "Ülkemiz su fakiri. İçme suyunu da sulama suyunu da doğru kullanmak zorundayız. İç Anadolu'da 300'e yakın 'obruk' oluştu. Nedeni ise yeraltı suları çekiliyor." dedi.

Gürer, su kaynaklarının azaldığına işaret ederek, tasarruflu kullanmanın önemini vurguladı. Türkiye'nin su fakiri olduğuna işaret eden Gürer, şunları kaydetti:

"İçme suyunu da sulama suyunu da doğru kullanmak zorundayız. İç Anadolu'da 300'e yakın 'obruk' oluştu. Nedeni ise yer altı suları çekiliyor. Kuraklık etkisi ile tarımda daha çok yeraltı suyunun çekilmesi ile su seviyesi düşüyor, düşmelerle obruklar oluşuyor. Önümüzdeki süreçte içme suyunda, sulama suyunda sorun yaşamamak için suyu doğru planlamalı ve doğru kullanmalıyız. Vahşi sulamadan vazgeçilmeli, modern sulama yöntemleri ile sulama yapılmalı. Damlama ve yağmurlama sistemi geliştirilmelidir. Kuyu ruhsatları olmayanlara dahi kredi verilerek, onların yağmurlama ve damlama gibi modern yöntemlerle sulama yapması sağlanmalıdır. Tarımda su çok önemli ve verim artırıcıdır ama giderek sulama suyunun azalması gıdada da sorunların oluşmasına neden olacaktır."

Türkiye'nin çoğu bölgesinde göllerin kuruduğunu aktaran Gürer, özellikle tarım alanında suyun verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Gürer, "Sulu tarım alanlarının artırılması, sanayi ve endüstride su tüketim artışı ve nüfus artışı ile içme suyu tüketim artışı dikkate alındığında 50 yıllık bir süreçte suyun bugünkü yaklaşımlar sürdürülür ve gerekli önlemler alınmazsa soruna dönüşeceği öngörülmektedir." Sulanabilir alanların yüzde 75'inin yer üstü sularından karşılanmasına rağmen son yıllarda kuraklık etkisi ile yeraltı sularına yönelişler de artmıştır." ifadesini kullandı.