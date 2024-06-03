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CHP Milletvekili Evrim Karakoz İncir Bahçesinde İlekleme Yaptı

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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın İncirliova ilçesinde incir bahçesine inerek ilekleme yaptı. Karakoz, incir üreticilerinin daha çok desteklenmesini ve incirin dünya piyasasında hak ettiği seviyeye ulaşmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın İncirliova ilçesi Beyköy'de incir bahçesine inerek ilekleme yaptı. Karakoz, "İncir üreticimizin daha çok desteklenmesi ve bölgemizin altın meyvesi olan incirimizin dünya piyasasında hak ettiği seviyeye ulaşması için çalışmalar yürütülmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP'li Karakoz, incirde ilekleme döneminin başlamasıyla birlikte CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Oğuzhan Ülgüdür, Beyköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Uysal ve üreticilerle birlikte incir bahçesine indi.

"İncir üreticimizin daha çok desteklenmesi gerekiyor"

Karakoz, "Bugün İncirliova Beyköy'de Mehmet Ali amcamızın incir bahçesindeyiz. İncir bahçelerimizi sürdük şimdi ilekleme yapıyoruz. İncirde meyvenin tutup gelişebilmesi ve daha kaliteli incir elde edilebilmesi için ilek meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından incire taşınması gerekiyor. Biz de erkek ağaçlardaki ilek meyvelerini dişi incir ağaçlarına asarak ilekleme işleminin gerçekleşmesini sağlıyoruz" dedi.

Karakoz, dünya incir üretiminin büyük çoğunluğunu Türkiye'nin ve özellikle Aydın ilinin karşıladığına dikkat çekerek, "İncir çok önemli ve stratejik bir ürün olmasına rağmen üreticimize gerekli desteklemeler yapılmıyor. İncir üreticimizin daha çok desteklenmesi ve bölgemizin altın meyvesi olan incirimizin dünya piyasasında hak ettiği seviyeye ulaşması için çalışmalar yürütülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Afatsız, bol, bereketli bir sezon diliyorum"

Kendisinin de bir incir üreticisi olduğunu belirten Karakoz, "Milletvekili seçildiğimiz günden beri incir üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl üreticilerimize afetsiz, bol bereketli bir sezon diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bismillah" ifadesini kullandı. Karakoz, incir üreticileriyle birlikte hazırladıkları ilekleri tek tek incir ağaçlarına astı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Evrim Karakoz Milletvekili İncirliova Dünya Aydın Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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