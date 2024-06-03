CHP Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in Enflasyon Verilerine Tepki Gösterdi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek "TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verileri temmuz ayında memura ve emeklilere yapılacak zamları da etkileyecek. Gerçek veriler olmadan, gerçekçi politikalar geliştirilemez" dedi.

TÜİK, mayıs ayına tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Enflasyon verisinin memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zammı etkileyeceğini belirten Genç'in, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasındaki büyük fark, ekonomi yönetimindeki çarpıklıkları bir kez daha gözler önüne seriyor. TÜİK'e göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 3,37 ve yıllık enflasyon yüzde 75,45 olarak açıklanırken, ENAG'a göre ise mayıs ayında enflasyon yüzde 5,66 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 120,66'ya yükselmiştir. TÜİK'in verilerinde bile yıllık enflasyon zirveyi görmüştür. Fiyatlar fırlamış, alım gücü düşmüş, halkımız geçim sıkıntısı içinde kıvranırken, TÜİK'in bu manipülatif verileri sadece ve sadece bir aldatmacadan ibaret. Ancak biz, gerçeği biliyoruz.

"TÜİK'in manipüle edilmiş verilerine dayanarak ekonomi hakkında 'pembe' tablolar çizmeye çalışanlar, halkın yaşadığı gerçeklikten bihaber"

Yüksek enflasyon, vatandaşın alım gücünü hızla eritmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını bile zorlaştırmaktadır. Gıda, konut, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetleri hızla artarken, hükümetin çözüm üretmek yerine sorunları göz ardı etmesi, ekonomik krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. TÜİK'in manipüle edilmiş verilerine dayanarak ekonomi hakkında 'pembe' tablolar çizmeye çalışanlar, halkın yaşadığı gerçeklikten bihaberler. TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verileri temmuz ayında memura ve emeklilere yapılacak zamları da etkileyecek. Gerçek veriler olmadan, gerçekçi politikalar geliştirilemez. Hükümeti, halkın çektiği bu acıları görmezden gelmemeye ve dürüst olmaya davet ediyorum. Aksi takdirde, ekonomideki bu kötü gidişat, ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunu onarılamaz bir şekilde tahrip etmeye devam edecektir.