Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Ağbaba: Büyümeden Yandaşlar Faydalanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyüme verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağbaba, büyümeden çiftçi, emekli, sanayici ve yoksulların faydalanmadığını belirtirken, yandaşların büyümeden faydalandığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu yılın ikinci çeyreği için açıklanan büyüme verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Büyümeye AKP ve Mehmet Şimşek'in freni geldi. İşsizlik ve yoksulluk artmaya devam ediyor. Bu büyümeden çiftçi, emekli, sanayici ve yoksullar faydalanmıyor. Bu büyümeden yandaşlar faydalanıyor" dedi.

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba büyüme verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mehmet Şimşek, ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü söylüyor ancak ekonominin bel kemiği olan imalat ve sanayi sektöründe yüzde 3 küçülme, enerji ve madencilik sektöründe yüzde 2 küçülmeyi görmezden geliyor. Sanayi ve madencilikteki küçülmenin anlamı; şu işsizler ordusuna yeni işsizler katılacak. Yani işsizlik olağanüstü artmaya devam edecek. Büyümeye AKP ve Mehmet Şimşek'in freni geldi. Sanayide, maden sektöründe acı fren var. Ama işsizlik de yoksulluk da fren tutmuyor. İşsizlik ve yoksulluk hızla artmaya devam ediyor. Maalesef geçmiş yıllarda uygulanan politikaların neticesini Türkiye yaşamaya görmeye devam ediyor.

Bu büyümeden sokağa dökülen çiftçi faydalanmıyor. Kayısı faydalanmıyor, fındıkçı, tütüncü faydalanmıyor. 12 bin 500 lira maaş alan emekli faydalanmıyor ve yokluğu, yoksulluğu çekmeye devam ediyor. Bu büyümeden kimler faydalanıyor? Kur Korumalı Mevduatta parası olanlar faydalanıyor. Dolar bazında geçiş garantisi olanlar yandaşlar faydalanıyor. Bu büyümeden AKP'li müteahhitler faydalanıyor. Ama bu büyümeden, sanayici faydalanmıyor, enerji imalatı yapanlar faydalanmıyor, yoksullar faydalanmıyor asgari ücretli faydalanmıyor, emekli hiç faydalanmıyor.

"Freni boşalmış işsizlik ordusu var"

Bunlar yokluğa, yoksulluğa devam ediyorlar. Bunlar, emekli, işçi, çalışan, memur yokluğu yoksulluğu iliklerine kadar hissetmeye devam ediyor. Bir acı fren var büyümede bir de freni tutmayan, freni boşalmış işsizlik ordusu var, yoksulluk ordusu var. İşsizlikte fren boşalmış, DİSK-AR'ın verilerine göre, 11 milyon 800 bin geniş tanımlı işsiz var. Bir başka acı şey daha var ki AKP döneminde lügatımıza girdi, eskiden ev kadınları vardı, şimdi ev gençleri var. 6 milyon 400 bin ne eğitimden ne de istihdamdan faydalanabilen ev genci var. Bunlar da evlerinde oturmaya devam ediyor. Büyümeden pay almadıkları gibi yoksulluktan, işsizlikten nasiplerini fazlasıyla alıyorlar."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Veli Ağbaba Politika Türkiye Malatya Ekonomi Güncel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİR GECE MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bir Gece Masalı ilk bölüm ne zaman? Bir Gece Masalı konusu nedir? Ahmet Can Dündar'ın sevgilisi kim? Ahmet Can Dündar kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 6. Sezon ne zaman? Slovakya nerede? Slovakya Avrupa ülkesi mi? Slovakya vize istiyor mu? 2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Elektrikler saat kaçta gelecek? Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi İstanbul elektrik kesintisi sorgula! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü! KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta?
title