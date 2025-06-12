CHP Milletvekili Adıgüzel, A Milli Takımın ABD Ziyaretini Meclis'e Taşıdı

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, A Milli futbol takımının ABD ziyaretine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Futbol Federasyonu'nun daha önceki senelerde tartışmalara konu olan bazı organizasyon ve ziyaretlerini göz önüne aldığımızda bu ziyarette de sportif amaç dışında ticari, siyasi ya da diplomatik bir takım amaçlar var mıdır" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, A Milli futbol takımının ABD ziyaretine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıyarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini duyurdu. Adıgüzel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli takımın ABD seyahati birçok soruları beraberinde getirmiştir. Sadece sportif açıdan değil hem mali hem idari açıdan sorunlu bir seyahattir. Bu seyahatle ilgili bir soru önergesi hazırladık. Bu kafile kaç kişiliktir kaç uçakla gidilmiştir? Sporcu ve idareci dışında kafilede başka kimler vardır?

Uçuş ve konaklama maliyetleri, şehir içi veya şehir dışı transfer maliyetleri, yeme içmeye ve diğer harcırahlar dahil toplam maliyet ne kadardır?

Bunu hangi kaynaklardan karşıladınız? İşin içinde sponsorlar var mıdır? Milli takım herhangi bir gelir elde etmiş midir? Organizatör var mıdır varsa kimlerdir? Çok daha yakın bir coğrafyada Avrupa'da futbolda çok daha ileri olan ülkeler varken ve bu ülkelerde birbirlerine çok daha yakınken, o kadar yolu gitmişken pek çok hazırlık maçı yapma imkanı varken okyanus aşırı bir yolculuk neden tercih edilmiştir? Futbol Federasyonu'nun daha önceki senelerde tartışmalara konu olan bazı organizasyon ve ziyaretlerini göz önüne aldığımızda bu ziyarette de sportif amaç dışında ticari, siyasi ya da diplomatik bir takım amaçlar var mıdır?

Bunları kamuoyu merak ediyor. Soru önergemizdeki amacımız bu süreçlerin daha şeffaf yürümesi ve bu konuda bir kamuoyu oluşması, özellikle de ekonomik zorluklar çektiğimiz bu ülkede bu harcamaların daha tasarruflu yapılmasını sağlamak ve geçmişte yapılan kim hatalarını tekrarlanmaması."