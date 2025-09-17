Haberler

CHP, Madencilik Kanunu'nun İptali için AYM'ye Başvurdu

CHP, zeytinlikler, meralar ve ormanların madencilik faaliyetlerine açılmasına yol açan 7554 sayılı Kanun'un Anayasa Mahkemesi'nde iptali için başvurdu. Gökhan Günaydın, tüm muhalefet partilerinin desteğiyle bu başvuruyu gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CHP, zeytinlik alanlar, meralar ve ormanların madencilik faaliyetlerine açıldığı gerekçesiyle, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, Deva Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, TİP, Yeniden Refah Partisi ve Yeşil Sol Parti ile bazı bağımsız milletvekillerinin de imzasının yer aldığı başvuru dilekçesini AYM'ye verdi.

Daha sonra açıklamada bulunan Günaydın, zeytinlik alanlara, meralara, ormanlara, tarım alanlarına ve tüm ekosisteme büyük bir saldırı niteliğindeki kanunun, gösterdikleri tüm çabalara rağmen TBMM'de kabul edildiğini söyledi.

Bugünün, Türkiye'nin demokrasi yaşamı adına önemli bir gün olduğunu dile getiren Günaydın, "Çünkü Cumhur İttifakı dışında bulunan bütün siyasal partiler, Mecliste temsil edilen tüm siyasal partiler birlikte AYM önündeyiz ve bu iptal davasına birlikte imza attık." dedi.

Günaydın, başvuruyu yaklaşık 260 milletvekiliyle yaptıklarını aktararak, "Bu yasa sadece Akbelen ve Milas'ta zeytinlere kıyma hedefi taşımıyor. En öncelikli yer orası ama oranın da dışında, Türkiye'deki bütün zeytin alanlarına, meralara ve orman alanlarına sermayenin kuralsız biçimde el atması gibi bir süper izin yetkisi içeriği taşıyor. Acele kamulaştırma özelliğini her alana yaydılar." görüşünü savundu.

Artık birçok alanda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) alınmadan madencilik yapılabileceğini, yenilenebilir enerji tesisleri kurulabileceğini kaydeden Günaydın, AYM'den söz konusu kanunla ilgili yürütmeyi durdurma ve sonrasında iptal kararı vermesini istedi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
