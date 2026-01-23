CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Gençlerimiz sanal kumar ve yasa dışı bahis problemi ile bataklıkta boğuşuyorsa, hayatını kaybediyorsa, bu bağımlılıkla ocaklar sönüyorsa bu ülkemizin en büyük milli güvenlik problemlerinden biridir." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattığı araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu andı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri de anan ve olayın üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatan Emre, konuyu CHP olarak dikkatle yakından takip ettiklerini söyledi.

Emre, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, hakimlerin kasıtlı değiştirildiğini savunarak tepki gösterdi.

"Gençler kötü alışkanlıklardan korunmalı"

Türkiye'nin en büyük problemlerinden birinin sanal kumar olduğunu dile getiren Zeynel Emre, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Devletin gençleri kötü alışkanlıklardan koruması gerektiğini vurgulayan Emre, "Gençlerimiz sanal kumar ve yasa dışı bahis problemi ile bataklıkta boğuşuyorsa, hayatını kaybediyorsa, bu bağımlılıkla ocaklar sönüyorsa bu ülkemizin en büyük milli güvenlik problemlerinden biridir." diye konuştu.

Emre, emekli maaşlarının yetersiz olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"'Emeklilerle ilgili maaş hiç olmazsa asgari ücret seviyesinde olsun, 28 bin lira olsun ve bütün emeklilerimiz açısından da seyyanen 8 bin liralık bir zam yapalım. Hiç olmazsa bir nefes aldırır' dedik. Bütün bunlar bir şekilde reddedildi. AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmediğini ifade edelim. Enflasyon yaşamı zorlaştırdı, imalat sektöründe istihdam düştü. Kalkınma dediğiniz şey sadece bir avuç müteahhidin zenginleşmesi değil. Anadolu'nun dört bir yanındaki fabrikaların bacasının tütmesidir. Asıl kalkınma budur ve hakça bölüşüm. Biz hep diyoruz ki, 'Böyle bir vergi düzeni olmaz, çok kazanandan çok, az kazanandan az almanız lazım."

"Çocukları korumamız lazım"

Emre, Mattia Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, suçun ortadan kalkması için denetimin artırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin silahlı işlenen suçlarda Avrupa'da ilk sıralarda bulunduğunu ifade eden Emre, uyuşturucu satışını önlemeye yönelik de katı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Okul önlerine kadar giden kolay tedarik, erken yaşta bağımlılık, bu nasıl oluyor? Bakmayın siz durmadan sosyal medya paylaşımı yapan sorumsuz bakanların açıklamalarına. Burada gerçekten siz kullanıcı değil, torbacı, onun başındakileriyle mücadele ediyorsanız sınırlarınızın güvenliğini almanız lazım, uyuşturucunun girmemesi lazım. Yine uyuşturucu imali ve ticaretinin suçu da 39 binden 143 binlere yükselmiş. Cezaevlerine bakınca en büyük oranda doluluk işte yine bu alanlarda. Bu işle ilgili etraflı mücadele ve politika şart ve bu alanlarda da yine kötü sıralamadayız. Yani dünyanın ilk beşinde yer alıyoruz. Bizim çocuklarımızı korumamız lazım, pırıl pırıl evlatlarımızı düşünmemiz lazım."