CHP'li Yıldız'dan 'Asgari Ücret' Tepkisi: "Bu Tablo, Çalışanı Koruyan Bir Düzenin Değil, Emeği Yok Sayan Bir Anlayışın Sonucudur"

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 2026 yılı için açıklanan asgari ücretin emeğin karşılığı değil sefalet ücreti olduğunu belirterek "Bu ülkede sorun kaynak yokluğu değildir. Sorun, kaynakların kimden alınıp kime verildiğidir. Bu tablo, çalışanı koruyan bir düzenin değil, emeği yok sayan bir anlayışın sonucudur" dedi.

Yıldız, 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklanan rakamın mevcut ekonomik koşullarda milyonlarca vatandaşı yoksulluğa mahkum ettiğini belirten Yıldız, "asgari ücret" kavramının toplumun yaşadığı gerçeklerle bağının koptuğunu vurgulaladı.

Açıklanan asgari ücretin emeğin karşılığı değil açıkça sefalet ücreti olduğunu ifade eden Yıldız, "Bugün açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış durumda. Yoksulluk sınırı 97 bin lirayı aşmışken, asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklanıyor. Yani bir çalışan, aldığı maaşla daha ayın başında açlık sınırının altında bırakılıyor. Bu rakamlar yan yana konulduğunda, milyonlarca insanın nasıl bir geçim mücadelesi verdiği bütün açıklığıyla görülüyor" ifadelerini kaydetti.

"Bir çalışanın maaşı, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamıyorsa ortada ciddi bir sorun vardır"

Hayat pahalılığının özellikle mutfak giderlerinde hissedildiğini vurgulayan Yıldız, açıklamasına şöyle devam etti:

"Market raflarında fiyatlar her hafta değişiyor. İnsanlar artık evine nasıl gıda alabileceğini ay boyunca mutfağı nasıl döndüreceğini hesaplıyor. Et, süt, peynir, sebze ve meyve dar gelirli için ulaşılması zor ürünler haline geldi. Bir çalışanın maaşı, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamıyorsa ortada ciddi bir sorun vardır. Birçok şehirde kira bedelleri asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Maaşını alır almaz kiraya, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım giderlerine harcayan bir yurttaş için geriye yaşam kalmıyor. Bu tablo, çalışanı koruyan bir düzenin değil, emeği yok sayan bir anlayışın sonucudur. Bu ülkede sorun kaynak yokluğu değildir. Sorun, kaynakların kimden alınıp kime verildiğidir. Ücretlinin, emeklinin, dar gelirlinin payı her geçen yıl küçülürken; belli kesimlerin kazancı büyümeye devam ediyor. Bu, bilinçli bir tercihin sonucudur."

Asgari ücretin yalnızca bir maaş değil, sosyal devlet anlayışının en temel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, "Devlet, çalışanını açlık sınırının altında bir gelire mahkum edemez. Açlık sınırının bu kadar yükseldiği bir ülkede açıklanan bu ücret, toplumun gerçekleriyle örtüşmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Yıldız, "Bugün insanlar ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Çocuğunun okul masrafını, kışın doğalgaz faturasını, mutfak giderlerini hesaplıyor. Vatandaş sadece insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor. CHP olarak emeğin yanında durmaya, çalışanların ve emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Yoksulluğu yöneten değil, refahı adil biçimde paylaşan bir düzen mümkündür ve biz bu düzen için mücadeleyi sürdüreceğiz."