CHP'li vekiller borsadaki fon krizinin Meclis'te araştırılmasını istedi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı, borsada yaşanan "fon krizinin" tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında yaşanan sürecin, yatırımcıların korunması, piyasa bütünlüğü, kamu denetiminin etkinliği ve finansal istikrar bakımından ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtildi.

Araştırma önergesinde, kamuoyunda "fon krizi" olarak adlandırılan olayın Eylül 2026'da başlayan tek günlük bir likidite sorunu olmadığı, 2025 yılının sonlarında görünür hale gelen ve yaklaşık 10 aylık bir sürece yayılan gelişmelerin sonucunda yatırımcı çıkışlarıyla birlikte ödeme krizine dönüştüğü savunuldu.

"SPK, İŞLEMLERDEN 2025'İN SON ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN HABERDAR"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına işaret edilen önergede, SPK'nın söz konusu işlemlerden en azından 2025 yılının son çeyreğinden itibaren haberdar olduğu ileri sürüldü.

Önergede, SPK'nın özellikle bazı portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu fonların, şirketlerin temel finansal göstergeleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığını tespit ettiği belirtilerek, "Basına yansıyan açıklamalardan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığından haberdar olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gerekli adımların zamanında atılmadığı savunulan önergede, bunun söz konusu fonları yönetenlerin işlemlerini sürdürmelerine ve haksız kazanç sağlamalarına imkan tanıdığı, özellikle küçük yatırımcıların mağduriyetinin büyümesine neden olduğu iddia edildi.

Önergede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Eylül 2026'da yaptığı basın açıklamasında yönelttiği 7 sorunun Meclis araştırmasının temelini oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda yaşanan usulsüzlüklerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, toplam risk tutarının belirlenmesi, işlemleri denetlemekle görevli kamu kurumlarının gözetim ve denetim sorumluluklarının incelenmesi ve ilgili kurumların görevlerini zamanında yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi istendi. Ayrıca kaç yatırımcının mağdur olduğunun ve vatandaşların zararlarının tamamının hangi yöntem ve kaynaklarla giderilebileceğinin belirlenmesi talep edildi.

"SORUMLU KİŞİ VE KURULUŞLAR ORTAYA ÇIKARILMALI"

Önergede, borsa manipülasyonundan olağan dışı boyutta haksız kazanç sağladığı öne sürülen kişi ve kuruluşların tespit edilmesi, sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının belirlenmesi ve bu varlıklar hakkında alınabilecek hukuki tedbirlerin araştırılması istendi.

Fonlar ile düşük fiili dolaşımlı paylar arasındaki işlemlerin niteliğinin de incelenmesi gerektiği belirtilen önergede, içeriden öğrenenlerin ticareti veya piyasa dolandırıcılığı şüphesi doğuran işlemlerin bulunup bulunmadığının araştırılması talep edildi. İlgili kişi ve şirketlerin siyasi veya bürokratik bağlantılarının denetim süreçleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının da araştırılması gerektiği kaydedildi.

TASFİYE SÜRECİ DE MECLİS DENETİMİNE KONU EDİLSİN

Önergede, SPK'nın 21 Eylül'de tasfiye için öngörülen azami süreyi üç aydan altı aya çıkarmasının ardından portföylerin likiditesi, gerçek piyasa değeri, satışların fiyatlara etkisi ve yatırımcıların alacaklarına hangi vadede ulaşabileceğinin de incelenmesi gerektiği belirtildi. Tasfiye sürecini yürüten bankaların görevleri, portföy varlıklarının hangi yöntemle nakde çevrileceği, alacaklı yatırımcılar arasında eşitliğin nasıl korunacağı ve kamusal ya da özel herhangi bir kaynağın zararların karşılanmasında kullanılıp kullanılmayacağının Meclis denetimine konu edilmesi istendi.

İncelemenin tasfiye kararlarının hukuki dayanaklarını ve yatırımcı haklarının korunmasında mevcut güvencelerin yeterliliğini de kapsaması ve sonuçların kamuoyuna eksiksiz açıklanması talep edildi. CHP'li milletvekilleri, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla gerekli idari, hukuki ve kurumsal tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını istedi.

Kaynak: ANKA