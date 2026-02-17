Haberler

CHP'li Alp: Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde Değeri 100 Milyon Lirayı Bulan Kayıp Yarış Atlarının Akıbeti Araştırılsın

Güncelleme:
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde kaybolan 100 milyon lira değerindeki yarış atlarına dikkat çekti. Alp, atların akıbetinin araştırılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde değeri 100 milyon lirayı bulan yarış atlarının kayıp olduğunu iddia etti.

Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde değeri 100 milyon lirayı bulan yarış atları kayıptır efendim yani 'Atları çalmışlar.' demek istemiyorum Başkanım ama atlar yok. Başkanım, bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiş fakat müfettiş raporu kamuoyuyla paylaşılmıyor; Genel Müdür de bizzat oraya gitmiş, temaslarının akıbeti hakkında bilgimiz yok. Ben Bakana soru önergesi veriyorum, 'Atlar nerede?'diyorum, iki aydır atları çaldırdığını itiraf da edemiyor. Atların akıbeti araştırılsın efendim."

Kaynak: ANKA
500

