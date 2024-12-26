CHP'li Ulaş Karasu'dan Ulaştırma Bakanlığı'na Eleştiri: 'Tasarruf Genelgesine Aykırı Toplantı!'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne karşın İstanbul'da beş yıldızlı bir otelde iki günlük toplantı gerçekleştirmesini eleştirerek, "İstanbul'da kamuya ait koca koca tesisler dururken neden tasarruf için buralar tercih edilmedi? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödeniyor? Hesabı verilmelidir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurumlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin gereğini yapmadığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na SHGM'nin 147'nci Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) toplantısını İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirdiğini kaydetti. "Tasarruf genelgesi ne oldu?" diye soran Karasu, toplantının 23-24 Aralık günlerinde İstanbul'da boğazı ve Haliç'i gören panoramik manzaraya sahip lüks bir otelde yapıldığını, toplantıya SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek'in başkanlık ettiğini kaydetti.

Karasu, mayıs ayında yayınlanan genelgenin kamuda yok sayıldığını belirterek, "İstanbul'da kamuya ait koca koca tesisler dururken neden tasarruf için buralar tercih edilmedi? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödeniyor? Hesabı verilmelidir" dedi. Karasu, şunları kaydetti:

"SHGM'nin yönetici bürokratları İstanbul'un beş yıldızlı otelinde iki gün toplantı yapıyor"

"Ülkemiz düşen helikopterdeki dört vatandaşımızın yasını tutarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yöneticileri lüks otelde toplantı yapıyor. Ruhsatsız ve standartlara uymayan uçuşlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, helikopterlerin ve heliportun standartlara uygunluğunu denetlemek, onay vermekle yetkili SHGM ama SHGM'nin yönetici bürokratları İstanbul'un beş yıldızlı otelinde iki gün toplantı yapıyor. Toplantıya sözümüz yok, elbette yapılsın ama helikopterin düşmesiyle, helikopterin kullandığı pistle ilgili yanıtlanması gereken sorular ortadayken, bu konuda bir söz dahi etmediler. Kazaya ilişkin bu soruların yanıtlarını kamuoyu bekliyor."