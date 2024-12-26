Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

CHP'li Ulaş Karasu'dan Ulaştırma Bakanlığı'na Eleştiri: 'Tasarruf Genelgesine Aykırı Toplantı!'

CHP'li Ulaş Karasu'dan Ulaştırma Bakanlığı'na Eleştiri: 'Tasarruf Genelgesine Aykırı Toplantı!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da beş yıldızlı otelde gerçekleştirdiği toplantıyı eleştirerek, 'Kamuda tasarruf gereken dönemde neden lüks oteller tercih ediliyor?' sorusunu yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne karşın İstanbul'da beş yıldızlı bir otelde iki günlük toplantı gerçekleştirmesini eleştirerek, "İstanbul'da kamuya ait koca koca tesisler dururken neden tasarruf için buralar tercih edilmedi? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödeniyor? Hesabı verilmelidir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurumlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin gereğini yapmadığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na SHGM'nin 147'nci Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) toplantısını İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirdiğini kaydetti. "Tasarruf genelgesi ne oldu?" diye soran Karasu, toplantının 23-24 Aralık günlerinde İstanbul'da boğazı ve Haliç'i gören panoramik manzaraya sahip lüks bir otelde yapıldığını, toplantıya SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek'in başkanlık ettiğini kaydetti.

Karasu, mayıs ayında yayınlanan genelgenin kamuda yok sayıldığını belirterek, "İstanbul'da kamuya ait koca koca tesisler dururken neden tasarruf için buralar tercih edilmedi? Bu toplantıya kaç kişi katıldı, masrafları hangi bütçeden ödeniyor? Hesabı verilmelidir" dedi. Karasu, şunları kaydetti:

"SHGM'nin yönetici bürokratları İstanbul'un beş yıldızlı otelinde iki gün toplantı yapıyor"

"Ülkemiz düşen helikopterdeki dört vatandaşımızın yasını tutarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yöneticileri lüks otelde toplantı yapıyor. Ruhsatsız ve standartlara uymayan uçuşlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, helikopterlerin ve heliportun standartlara uygunluğunu denetlemek, onay vermekle yetkili SHGM ama SHGM'nin yönetici bürokratları İstanbul'un beş yıldızlı otelinde iki gün toplantı yapıyor. Toplantıya sözümüz yok, elbette yapılsın ama helikopterin düşmesiyle, helikopterin kullandığı pistle ilgili yanıtlanması gereken sorular ortadayken, bu konuda bir söz dahi etmediler. Kazaya ilişkin bu soruların yanıtlarını kamuoyu bekliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

İşverenler yeni talebini duyurdu
img

Netanyahu talimatı verdi! Her şey tek tek sergilendi
img

İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Son "parti" anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.