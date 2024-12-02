CHP'li Türker Ateş: İhracat Geriledi, İthalat Arttı

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "İhracatımız yüzde 3,1 gerileyerek 22,3 milyar dolara düştü, ithalat ise yüzde 2,4 artışla 29,6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 22,2 artarak 7,3 milyar dolara çıktı. Bu veriler, iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının patinaj yaptığını ortaya koyuyor. Ortada tutarlı bir ekonomi programı yok. İktidarın politikaları mehter marşına döndü. İki ileri giderse, mutlaka bir adım geriye geliyor" dedi.

CHP'li Türker Ateş, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kırılgan duruma dikkati çeken ve iktidarın yıllardır dış ticaret ve üretim stratejisinden yoksun olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim ekonomisinden uzaklaşarak ithalata bağımlı bir yapı oluşturması, bugün ödediğimiz ağır bedelin en temel sebebidir. Düşük kur politikalarıyla ekonomiyi kontrol altında tutmaya çalışan hükümet, ihracatçıyı zora sokmuş, üretim maliyetlerini artırmış ve Türk lirasını itibarsızlaştırmıştır. Bu tablo, sanayicimizin, çiftçimizin ve esnafımızın emeğini heba ediyor."

"İktidar, ülkemizi dışa bağımlı hale getirdi"

Ateş, iktidarın sık sık ihracat rekorlarıyla övündüğünü, ancak üretimin sürdürülebilirliği için gerekli yapısal reformları yapmadığını vurgulayarak, "Dış ticarette başarı, yalnızca rakamlarla ölçülemez. Bugün ihracatımız azalıyor, ithalatımız artıyor. Dış ticaret açığındaki daralma hikayesi sona erdi, çünkü köklü bir ekonomik strateji yok. Kısa vadeli çözümlerle ekonomiyi yönetmeye çalışan iktidar, ülkemizi dışa bağımlı hale getirdi. İthalat odaklı büyüme modeli, ekonomiyi borç yükü altına sokarken vatandaşımızı da hayat pahalılığına mahküm etti" diye konuştu.

"Sanayi üretimi teşvik edilmeli"

Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması için öncelik verilmesi gereken alanların başında sanayi ve tarım geldiğini belirten Ateş, "Türkiye, ithalata dayalı değil, üretime dayalı bir ekonomik modeli benimsemek zorundadır. Bunun için sanayi üretimi teşvik edilmeli, tarımsal üretim desteklenmeli ve ihracatçıya nefes aldıracak politikalar hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde dış ticaret açığı büyümeye, vatandaşımız ise daha da yoksullaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomik darboğazdan çıkış için halkçı ve üretim odaklı politikaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Ateş, "Türkiye'nin kaynaklarını verimli kullanacak, üreticiyi destekleyecek, dış ticarette sürdürülebilirliği esas alacak politikalar vakit kaybetmeden uygulanmalıdır. Aksi halde, bu kötü yönetimin bedelini hepimiz ödemeye devam edeceğiz" diyerek iktidara çağrıda bulundu.