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CHP'li Suiçmez: Çay Üreticisi Plansızlığın Bedelini Ödemek Zorunda Değildir

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatının yetersiz olduğunu belirterek, açıklanan fiyatın yasal taban fiyat haline getirilmesi ve üreticinin korunması için yeni bir Çay Kanunu çıkarılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaş çay alım fiyatı ve kontenjan uygulamalarına tepki göstererek, üreticinin hem ürününü teslim etmekte zorlandığını hem de özel sektör karşısında korumasız bırakıldığını söyledi. Suiçmez, yaş çay alım fiyatının yasal taban fiyat haline getirilmesi çağrısında bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2026 yaş çay sezonunda üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan yaş çay alım fiyatının yetersiz olduğunu belirten Suiçmez, destekleme ödemelerinin kaldırılması, kontenjan uygulamaları ve üreticiyi koruyacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesi nedeniyle çay üreticisinin zor durumda kaldığını söyledi.

ÇAYKUR'un günlük işleme kapasitesinin yaklaşık 9 bin 500 ton olduğunu, bazı günlerde ise kuruma ulaşan yaş çay miktarının 12 ila 13 bin tona çıktığını ifade eden Suiçmez, bu nedenle kontenjanların düşürüldüğünü ve üreticilerin ürünlerini teslim etmekte güçlük çektiğini kaydetti.

Yaşanan yoğunluğun öngörülebilir olduğunu savunan Suiçmez, gerekli planlamanın yapılmadığını belirterek, "Üretici plansızlığın bedelini ödemek zorunda değildir" dedi.

Özel sektörün açıklanan fiyatın altında alım yapabildiğine dikkat çeken Suiçmez, mevcut mevzuatın üreticiyi korumadığını belirtti. Suiçmez, "Bizler 35 TL'nin son derece yetersiz olduğunu söylerken üreticiye 25 TL gibi fiyatların teklif edilmesi insanların emeğiyle alay etmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

YAŞ ÇAY FİYATI İÇİN YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

ÇAYKUR tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatının tüm sektör için bağlayıcı yasal taban fiyat haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Suiçmez, açıklanan fiyatın altında alım yapılmasının yasaklanmasını ve kurala uymayanlara yaptırım uygulanmasını istedi.

Yeni bir Çay Kanunu çıkarılması çağrısında bulunan Suiçmez, bölge milletvekillerini siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin çay üreticilerinin ortak çıkarları etrafında birleşmeye davet etti.

İktidarın bölge halkının sorunlarına yeterince eğilmediğini savunan Suiçmez, "Kafanızı madenlerden, talan ve yıkım siyasetinden kaldırıp Karadeniz halkının gerçek dertlerine odaklanın. Tabii maksadınız çay üreticilerini tamamen yok etmek değilse" dedi.

Kaynak: ANKA
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