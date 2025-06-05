CHP'li Sarıbal: Don Felaketi Tarıma 21,5 Milyar TL Zarar Verdi

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, nisan ayında yaşanan ve son yılların en şiddetli don felaketi olarak kayda geçen hava olaylarının tarıma ağır darbe vurduğunu belirterek, çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. Sarıbal, "Don olayından kaynaklanan toplam zararın 21,5 milyar TL'yi buldu, ancak bunun yalnızca 1,1 milyar TL'sinin karşılandı. Hasarın yüzde 51'i üzümde, yüzde 15'i kayısıda, yüzde 10'u fındıkta, yüzde 7'si ise şeftali ve nektarinde meydana geldi. Yine üreticiyi kaderiyle baş başa bıraktılar" diye konuştu.

CHP'li Sarıbal TARSİM verilerine göre, don olayından kaynaklanan toplam zararın 21,5 milyar TL'yi bulduğunu, ancak bunun yalnızca 1,1 milyar TL'sinin karşılandığını ifade etti.

10-11-12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının -15 dereceye kadar düştüğünü hatırlatan Sarıbal, "Bu sadece bir don olayı değil, hem radyasyon hem adveksiyon tipi donun aynı anda görüldüğü, üretim alanlarını adeta buz kestiren, meyve bahçelerini kavuran bir felaketti" dedi.

Hasarın yüzde 51'i üzümde

Sarıbal, don felaketinin ürünler üzerindeki etkisini de rakamlarla açıklayarak, "Hasarın yüzde 51'i üzümde, yüzde 15'i kayısıda, yüzde 10'u fındıkta, yüzde 7'si ise şeftali ve nektarinde meydana geldi. Eğer çiftçiye aktif donla mücadele teknikleri, suni sisleme, su uygulama, havayı karıştırma, ısıtma sistemleri, için teknik ve maddi destek verilseydi bu kayıpların büyük kısmı önlenebilirdi" diye konuştu.

"Bu anlayışla ne gıda enflasyonu düşer, ne tarım ayakta kalır, ne kırsal kalkınır"

İktidarın yaşanan bu doğal felakete karşı gereken önlemleri almadığını belirten Sarıbal, "Yine üreticiyi kaderiyle baş başa bıraktılar. Bu anlayışla ne gıda enflasyonu düşer, ne tarım ayakta kalır, ne kırsal kalkınır. Üreticiyi desteklemeyen, felaketlere hazırlıksız olan, zararı karşılamayan bir tarım politikası sürdürülebilir olamaz" değerlendirmesinde bulundu.