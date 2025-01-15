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CHP'li Salıcı: Özel Okul Fiyatları Dudak Uçuklatıyor

CHP'li Salıcı: Özel Okul Fiyatları Dudak Uçuklatıyor
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, özel okul fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını belirterek, eğitimde eşitlik sağlamak için devlet okullarının nitelikli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Salıcı, eğitim hakkının kamusal bir hak olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, özel okul fiyatlarının yüksek olduğuna yönelik şikayetlere ilişkin olarak, "Özel okul fiyatları dudak uçuklatıyor. Bin bir fedakarlıkla çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak, her anne babanın en doğal isteğidir. Ancak bireysel çabalarla bu sorunların çözülmeyeceği unutulmamalıdır. Sorunun çözümü; mahallemizdeki devlet okullarını nitelikli ve güvenli hale getirmektir. Eğitim, kamusal bir haktır" dedi.

CHP'li Salıcı, özel eğitim kurumlarının yüksek fiyatlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özel okul fiyatları dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 350 bin liradan başlıyor, bazılarında 1 milyon lirayı aşıyor. Yemek ve servis masrafı ayrı bir boyut. Türkiye eskiden varlıklı ailelerin, çocuklarını Anadolu lisesine göndermek istediği bir ülkeydi. Şimdi, geçim derdindeki insanlarda, 'Çocuğumu vasat da olsa özel bir okula göndereyim' düşüncesi oluşmaya başladı.

"Mahalledeki devlet okuluna güven duyulmuyor"

Mahalledeki devlet okuluna güven duyulmuyor. Özel okul sektörü, okullardaki uyuşturucu meselesinden, güvenlik korkusundan besleniyor. Eğitim kalitesizleşiyor. Özel gereksinimli bir çocuğunuz varsa, eğitim sürecindeki sıkıntınız katlanıyor. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan, fahiş kira bedelleri ödemek zorunda kalan aileler, çocuklarını daha iyi bir geleceğe hazırlamak uğruna daha da borçlanıyor. Bu tablo hem bireysel hem toplumsal bir ekonomik çıkmaz yaratıyor. Şöyle bir Türkiye düşünün; Ali özel okulda iyi eğitim alıyor. Ayşe ise mahallesindeki devlet okulunda niteliksiz eğitim alarak büyüyor. Ali daha iyi bir hayat kurarken, biz Ayşe'den mucizeler yaratmasını bekliyoruz. Sonuçta Ali'nin çocukları da daha iyi eğitim alırken, Ayşe'nin çocuklarından mucizeler yaratmasını beklemeye devam ediyoruz.

"Eğitim, kamusal bir haktır"

Türkiye böyle bir ülke mi olmalı? Bu, toplumsal varlığımız için son derece sakıncalı bir durumdur. Bin bir fedakarlıkla çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak, her anne babanın en doğal isteğidir. Ancak bireysel çabalarla bu sorunların çözülmeyeceği unutulmamalıdır. Sorunun çözümü; mahallemizdeki devlet okullarını nitelikli ve güvenli hale getirmektir. Eğitim, kamusal bir haktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
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