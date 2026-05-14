CHP'li Salıcı'dan Sağlık Sistemi Tepkisi: Anjiyo İçin 2027'ye Gün Veriliyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bir hastaya BT anjiyografi tetkiki için 2027 yılına randevu verildiğini gösteren belgeyi paylaşarak sağlık sistemini eleştirdi. Salıcı, "Türkiye Yüzyılı masallarını bırakın" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir hastaya BT anjiyografi tetkiki için 2027 yılına randevu verildiğini gösteren belgeyi yayımladı.

Paylaşılan belgede, Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kardiyoloji bölümünden istenen "BT anjiyografi, koroner arterler ve 3 boyutlu görüntüleme" tetkiki için randevu tarihinin "15/04/2027" olduğu görüldü.

Salıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anjiyo gibi hayati bir tetkik için hastanede ta 2027'ye gün veriliyor. Düpedüz 'Ölmezsen seneye gel' deniliyor. Sırayı öne çekmek için de 1800 TL isteniyor. 'Türkiye Yüzyılı' masallarını bırakın. Gerçek bu."

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

