CHP'li Öztürkmen: "İthal Etler Üzerinden Yapılan Bu Büyük Vurgunun Baş Sorumluları Esk Genel Müdürü Mücahit ve Tarım Bakanı Yumaklı'dır"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da kurduğu şirket üzerinden yaptığı et şatışı ve Kurumun ithal ucuz etleri dağıtımına ilişkin açıklama yaptı.

Yurt dışından milyarlarca liralık et ithalatı yapan Et ve Süt Kurumu'nun Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğunun ortaya çıktığını, Genel Müdür Taylan'ın, ortağı olduğu şirketin faaliyetlerini ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürüttüğünü öne sürdüğünü ve şirketinin 2021 yılından beri Türkiye'ye ithalat yapmadığını iddia ettiğini aktardı.

Ancak Taylan'ın ortağı olduğu şirketin üçüncü ülkeler üzerinden ve paravan başka şirketler aracılığıyla satış yapıp yapmadığının bilinmediğini söyleyen Öztürkmen, "Ayrıca ESK gibi bir kurumun başındaki bir kişinin neden et ticareti üzerine bir şirket kurma ihtiyacı duyduğu sorusu yanıtsız kalıyor" diye konuştu.

"Asıl büyük skandal, ESK eliyle ithal edilen ucuz etlerin Türkiye'ye girmesinin ardından yaşandı"

Mücahit Taylan'ın et şirketinin faaliyetlerinin yakında ortaya çıkacağını ancak asıl büyük skandalın, ESK eliyle ithal edilen ucuz etlerin Türkiye'ye girmesinin ardından yaşandığını anlatan Hasan Öztürkmen, ithal ucuz etlerin vatandaşa değil, seçilmiş büyük şirketlere dağıtıldığını belgesini gösterdi. Hasan Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Hem ESK Başkanı Mücahit Taylan hem de ESK'nın bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yıllardır devam eden bu büyük skandalın üstüne yatıyor. Tam bir yıldır bu vurgunun peşindeyiz onlarca açıklama yaptım, TBMM'ye beş tane soru önergesi verdim. Araştırma önergeleri sundum ancak vurgun çarkı aynı hızla sürüyor. Türkiye'de et fiyatlarını düşürmek ve vatandaşın ucuz ete erişimini sağlamak iddiasıyla yapılan et ve canlı hayvan ithalatında milyarlarca liralık bir vurgun çarkı durmaksızın işliyor. Çünkü ucuz ithal etler Türkiye'de vatandaşın sofrasına değil büyük et baronlarının kasasını dolduruyor. ESK üzerinden devlet eliyle getirilen ithal ucuz etlerin vatandaşa değil seçilmiş büyük şirketlere dağıtıldığını belgesini tekrar ortaya koyuyorum.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan ithal edilen tam 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan bir gemi 20 Şubat 2025 günü İskenderun Limanı'na yanaştı. Bu kesimlik hayvanlar Tarım Kredi Marketlerinde ucuz fiyattan vatandaşa sunulmak yerine büyük şirketlere dağıtıldı. Belgesi elimizde. Belgeye göre, canlı hayvanların dağıtıldığı şirketlerin liste başında 400 büyük baş hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 320 hayvanla 3. sırada ise Burger King'i bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın alt şirketlerden biri olan EKUR A.Ş bulunuyor. Hemen ardından 4. sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla Namet firması yer alıyor. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan Namet aynı zamanda McDonald's'ın et tedarikçisi.

"Elimizdeki belge ucuz etlerin kimlere peşkeş çekildiğini gösteriyor"

Firmalara dağıtılan bu canlı hayvanların kilogram satış fiyatı ise sadece 175 lira. AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Ancak şu anda kasapta en ucuz et 700 TL. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'ın tedarikçilerine gidiyor. Üstelik bu sadece tek bir gemide yaşanan vurgun! Her yıl yüzlerce gemi limanlarımıza ithal et ve canlı hayvan taşıyor. Hepsinin de akıbeti aynı oluyor. ESK hem yaptığı ithalat ihalelerini şeffaf şekilde duyurmuyor hem de getirilen etlerin ve canlı hayvanların kimlere kaç liradan satıldığını açıklamıyor. Ancak elimizdeki belge ucuz etlerin kimlere peşkeş çekildiğini gösteriyor.

"Bu büyük vurgunun baş sorumluları Taylan ve Yumaklı'dır"

Görüldüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ESK eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında kazanan seçilmiş belli büyük firmalar ve yabancı çiftçiler. Türk üreticisi ise bitme noktasında. Vatandaşımız ise kasabın önünden geçemiyor! Kışın soğuğunda yazın güneşinde ucuz et kuyruklarında bekliyorlar. İthal etler üzerinden yapılan bu büyük vurgunun baş sorumluları ESK Genel Müdürü Mücahit Taylan ve onun bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dır. Açıkladığım skandal liste et vurgununun belgesidir! Vatandaş ucuz et kuyruklarında, ucuz etler ise baronların cebinde! ESK Genel Müdürü ucuz etleri vatandaşa değil, Köfteci Yusuf ve BurgerKing'e dağıtıyor."